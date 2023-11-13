Литвинов, Зиньковский и Уткин покинули расположение сборной России

«Из-за хронического перегрузочного состояния тренерским и медицинским штабами сборной Росиии и по просьбе медицинского штаба “Спартака”, во избежание ухудшения состояния, принято решение направить Литвинова и Зиньковского в расположение клуба для полноценного восстановления и подготовки к матчам за клуб. Что касается Уткина, то у игрока “Ростова” ОРВИ. Даниил таким образом не сможет помочь сборной России в матче с Кубой», — заявил старший врач сборной России Владимир Хайтин.