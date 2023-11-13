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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
20:03 (мск), источник: Sport24

Литвинов, Зиньковский и Уткин покинули расположение сборной России

Расположение сборной России, которая сегодня начала сбор в Новогорске, покинули полузащитники «Спартака» Руслан Литвинов и Антон Зиньковский, а также хавбек «Ростова» Даниил Уткин, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

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Источник: rfs.ru

Они пропустят сбор национальной команды и товарищескую игру с Кубой.

«Из-за хронического перегрузочного состояния тренерским и медицинским штабами сборной Росиии и по просьбе медицинского штаба “Спартака”, во избежание ухудшения состояния, принято решение направить Литвинова и Зиньковского в расположение клуба для полноценного восстановления и подготовки к матчам за клуб. Что касается Уткина, то у игрока “Ростова” ОРВИ. Даниил таким образом не сможет помочь сборной России в матче с Кубой», — заявил старший врач сборной России Владимир Хайтин.

Также текущий сбор из-за травм пропускают полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов и вратарь «Карабаха» Андрей Лунев.

Сборная России 20 ноября проведет в Волгограде товарищескую встречу с Кубой.

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