Белорусская «молодежка» уступила российским футболистам в Гомеле

В первом тайме гости имели преимущество и незадолго до перерыва Александр Кокшаров поразил ворота белорусов. Во второй половине игры Кокшаров забил свой второй гол, потом после его точной передачи отличился Дмитрий Кучугура, а вскоре Артем Шуманский с пенальти отыграл один мяч.

В июне белорусы принимали россиян в Борисове и одержали крупную победу с результатом 5:1.

Для белорусской «молодежки» сегодняшняя встреча стала последней проверкой сил перед очередным матчем отборочного турнира чемпионата Европы с хорватами, который состоится в армянском Армавире 20 ноября.