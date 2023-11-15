Белорусская «молодежка» уступила российским футболистам в Гомеле
15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты молодежной сборной Беларуси (U-21) проиграли россиянам со счетом 1:3 в товарищеском матче в Гомеле, сообщает корреспондент БЕЛТА.
15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты молодежной сборной Беларуси (U-21) проиграли россиянам со счетом 1:3 в товарищеском матче в Гомеле, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом тайме гости имели преимущество и незадолго до перерыва Александр Кокшаров поразил ворота белорусов. Во второй половине игры Кокшаров забил свой второй гол, потом после его точной передачи отличился Дмитрий Кучугура, а вскоре Артем Шуманский с пенальти отыграл один мяч.
В июне белорусы принимали россиян в Борисове и одержали крупную победу с результатом 5:1.
Для белорусской «молодежки» сегодняшняя встреча стала последней проверкой сил перед очередным матчем отборочного турнира чемпионата Европы с хорватами, который состоится в армянском Армавире 20 ноября.
Российские футболисты перебазируются в Минск и 19 ноября проведут спарринг с лидером чемпионата Беларуси столичным «Динамо». В составе команды России играет минский динамовец Даниил Зорин.