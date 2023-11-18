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10:00 (мск), источник: ТАСС

Израильтяне и поляки провели минуту молчания после стартового свистка из-за запрета УЕФА

Футболисты провели акцию в память о жертвах израильско-палестинского конфликта.

Израиль U21
Польша U21
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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 18 ноября. Молодежные сборные Израиля и Польши (игроки не старше 21 года) устроили минуту молчания после начала матча из-за запрета на ее проведение со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Встреча отборочного раунда к молодежному чемпионату Европы 2025 года прошла в пятницу в Польше и завершилась победой хозяев со счетом 2:1. После стартового свистка футболисты сборной Израиля разыграли мяч в центре поля, но после этого остались на местах, как и игроки команды Польши, устроив минуту молчания в память о жертвах израильско-палестинского конфликта. Ранее УЕФА не разрешил командам провести данную акцию перед началом игры.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных израильских поселков и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

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