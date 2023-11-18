Израильтяне и поляки провели минуту молчания после стартового свистка из-за запрета УЕФА

ТАСС, 18 ноября. Молодежные сборные Израиля и Польши (игроки не старше 21 года) устроили минуту молчания после начала матча из-за запрета на ее проведение со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Встреча отборочного раунда к молодежному чемпионату Европы 2025 года прошла в пятницу в Польше и завершилась победой хозяев со счетом 2:1. После стартового свистка футболисты сборной Израиля разыграли мяч в центре поля, но после этого остались на местах, как и игроки команды Польши, устроив минуту молчания в память о жертвах израильско-палестинского конфликта. Ранее УЕФА не разрешил командам провести данную акцию перед началом игры.