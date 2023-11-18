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10:47 (мск), источник: Газета.Ру

Сборную Кубы по футболу встретили в аэропорту Волгограда в военной форме

Сборная Кубы по футболу прилетела в Волгоград на контрольный матч с национальной командой России.

Куба
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Источник: Соцсети

В аэропорту кубинцев встретили девушки с караваем, одетые в советскую военную форму.

«Сборная Кубы прилетела в Волгоград. Мы отправимся туда сегодня после обеда!» — сказано в сообщении пресс-службы сборной России.

20 ноября сборная России сыграет с Кубой в Волгограде. Начало встречи в 19:30 по московскому времени.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и сборная проводят только товарищеские матчи.

В своем последнем матче россияне сыграли вничью с Кенией. Встреча, которая прошла в Турции, завершилась со счетом 2:2.

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