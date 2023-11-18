Сборную Кубы по футболу встретили в аэропорту Волгограда в военной форме

Источник: Соцсети

В аэропорту кубинцев встретили девушки с караваем, одетые в советскую военную форму.

«Сборная Кубы прилетела в Волгоград. Мы отправимся туда сегодня после обеда!» — сказано в сообщении пресс-службы сборной России.

20 ноября сборная России сыграет с Кубой в Волгограде. Начало встречи в 19:30 по московскому времени.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и сборная проводят только товарищеские матчи.