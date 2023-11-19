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01:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная Германии проиграла Турции со счётом 2:3 в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором встретились сборные Германии и Турции.

Германия
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Источник: Reuters

Команды играли на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Бартошом Франковским (Польша). Стартовый свисток прозвучал в 22:45 по московскому времени. Сборная Германии проиграла Турции со счётом 2:3.

В самом начале встречи, на пятой минуте, Кай Хаверц открыл счёт в матче, выведя Германию вперёд. Под конец первой половины, на 38-й минуте, Ферди Кадыоглу сравнял счёт во встрече. В самой концовке первого тайма, на 45+2-й минуте, Кенан Йилдиз забил второй гол своей команды, выведя Турцию вперёд.

В начале второй половины, на 49-й минуте, Никлас Фюллькруг вновь сделал счёт равным. Но на 70-й минуте в ворота Германии был назначен пенальти. Юсуф Сары реализовал 11-метровый удар, установив окончательный счёт матча — 3:2, победа Турции.

Германия
2:3
Первый тайм: 1:2
Турция
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