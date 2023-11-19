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10:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Килиан Мбаппе побил рекорд результативности Месси, Роналду и Неймара

Форвард «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе благодаря хет-трику в матче квалификации Евро-2024 с Гибралтаром (14:0) забил 300-й гол в своей карьере.

Франция
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Источник: AP 2023

Француз сделал это в возрасте 24 лет. Лионель Месси, Криштиану Роналду и Неймар достигли этого показателя уже после достижения 25-летнего возраста, сообщает статистический портал Opta Sport.

Килиан также забил свой 46-й гол в составе сборной и вышел на третье место в списке бомбардиров за всю историю команды. Он обошёл Антуана Гризманна (44).

Больше него забили только Оливье Жиру (54), который тоже отличился в этой игре, а также Тьерри Анри, уже завершивший свою карьеру.

Будущее Мбаппе на данный момент остаётся неизвестным. Контракт капитана сборной Франции с «ПСЖ» рассчитан до конца этого сезона и до сих пор не продлён. Сейчас фаворитом на подписание 24-летнего француза считается «Реал», но возможность такого трансфера не исключает и «Бавария».

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