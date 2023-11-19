Трех футболистов сборной Чехии отстранили за употребление алкоголя

Футболисты национальной команды Владимир Цоуфал, Ян Кухта и Якуб Брабец вместе с членом исполнительного комитета Футбольной ассоциации Чехии Томасом Нойманном посетили ночной клуб, где находились до утра. По информации портала, футболистов в ночном клубе заметили болельщики сборной, которые хотели сделать совместное фото с игроками, но те отказали. Сообщается, что в это время футболисты употребляли алкоголь.
«Три игрока сборной в субботу вечером грубо нарушили внутренние правила сборной. Якуб Брабец, Владимир Цоуфал и Ян Кухта немедленно покинули команду по решению руководства сборной», — говорится в заявлении Футбольной ассоциации Чехии в соцсети X.
Сборная Чехии сыграет с командой Молдавии в матче квалификации чемпионата Европы 2024 года 20 ноября. Для отбора в финальную часть турнира чешским футболистам нужно не проиграть сборной Молдавии.