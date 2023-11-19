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15:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Трех футболистов сборной Чехии отстранили за употребление алкоголя

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Тренерский штаб сборной Чехии по футболу отстранил троих игроков за употребление алкоголя перед матчем квалификации чемпионата Европы 2024 года против команды Молдавии, сообщает isport.cz.

Чехия
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Источник: AFP 2023

Футболисты национальной команды Владимир Цоуфал, Ян Кухта и Якуб Брабец вместе с членом исполнительного комитета Футбольной ассоциации Чехии Томасом Нойманном посетили ночной клуб, где находились до утра. По информации портала, футболистов в ночном клубе заметили болельщики сборной, которые хотели сделать совместное фото с игроками, но те отказали. Сообщается, что в это время футболисты употребляли алкоголь.

«Три игрока сборной в субботу вечером грубо нарушили внутренние правила сборной. Якуб Брабец, Владимир Цоуфал и Ян Кухта немедленно покинули команду по решению руководства сборной», — говорится в заявлении Футбольной ассоциации Чехии в соцсети X.

Сборная Чехии сыграет с командой Молдавии в матче квалификации чемпионата Европы 2024 года 20 ноября. Для отбора в финальную часть турнира чешским футболистам нужно не проиграть сборной Молдавии.

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