Трех футболистов сборной Чехии отстранили за употребление алкоголя

Футболисты национальной команды Владимир Цоуфал, Ян Кухта и Якуб Брабец вместе с членом исполнительного комитета Футбольной ассоциации Чехии Томасом Нойманном посетили ночной клуб, где находились до утра. По информации портала, футболистов в ночном клубе заметили болельщики сборной, которые хотели сделать совместное фото с игроками, но те отказали. Сообщается, что в это время футболисты употребляли алкоголь.