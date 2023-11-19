«Влад, а ты умирал в товарищеских матчах?» Карпин ответил Радимову на слова о сборной

«Радимов в одном из интервью сказал, что у нас было неформальное общение, где я заметил, что одним из важных факторов является то, что сборная сейчас готовится непонятно к чему и это имеет определённое влияние? Разговор был про другое. О бывших футболистах, которые сейчас рассуждают о наших матчах. Я сказал: “Влад, а ты себя вспомни. На товарищеские матчи ты как выходил? Ты и все остальные, и я тоже в том числе”.