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21:06 (мск), источник: Чемпионат.com

«Влад, а ты умирал в товарищеских матчах?» Карпин ответил Радимову на слова о сборной

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал слова бывшего футболиста сборной и «Зенита» Владислава Радимова, который заявил, что игроков национальной команды трудно мотивировать в товарищеских матчах.

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Источник: Чемпионат.com

«Радимов в одном из интервью сказал, что у нас было неформальное общение, где я заметил, что одним из важных факторов является то, что сборная сейчас готовится непонятно к чему и это имеет определённое влияние? Разговор был про другое. О бывших футболистах, которые сейчас рассуждают о наших матчах. Я сказал: “Влад, а ты себя вспомни. На товарищеские матчи ты как выходил? Ты и все остальные, и я тоже в том числе”.

Как мы все выходили на товарищеские матчи? При том, что мы готовились к конкретному соревнованию — чемпионату мира, чемпионату Европы или отборочным матчам. Сейчас все кричат, орут, что надо умирать. Влад, а ты умирал в товарищеских матчах? И все наши специалисты почему‑то это забывают«, — приводит слова Карпина “Матч ТВ”.

Напомним, в понедельник, 20 ноября, состоится товарищеский матч сборных России и Кубы. Игра пройдёт в Волгограде и начнётся в 19:30 по московскому времени.

В конце февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из‑за ситуации на Украине.

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