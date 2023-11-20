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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
18:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Россия — Куба: Карпин объявил стартовый состав на товарищеский матч

Сегодня, 20 ноября, состоится товарищеский матч между сборными России и Кубы.

Россия
КубаТоварищеские матчи: календарь
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Источник: РИА "Новости"

Команды сыграют на «Волгоград Арене» в Волгограде. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Кульбаковым (Беларусь). Ассистентами главного арбитра выступят Дмитрий Жук и Олег Маслянко (оба — Беларусь). Время начала матча — 19:30 мск.

Стартовый состав:

Россия: Сафонов, Волков, Осипенко, Солдатенков, Сильянов, Глебов, Кузяев, Миранчук, Обляков, Головин, Чалов.

В последних пяти товарищеских матчах Россия одержала одну победу (над Камеруном), три встречи свела вничью (с Кенией, Катаром и Египтом) и потерпела одно поражение (от Египта). Куба летом провела три матча в рамках Золотого кубка КОНКАКАФ. Все три встречи кубинцы проиграли — 0:1 Гватемале, 1:4 Гваделупе и 2:4 Канаде.

Напомним, с конца февраля сборные России и все российские команды отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

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