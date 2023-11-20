Сборная России разгромила команду Кубы со счетом 8:0 в товарищеском матче

Голы забили Иван Обляков (22-я минута), Александр Головин (30), Антон Миранчук (34), Александр Сильянов (55), Александр Соболев (66), Данил Пруцев (68), Никита Кривцов (74), Андрей Мостовой (78). На 85-й минуте Сергей Пиняев не реализовал пенальти. В составе сборной России дебютную игру провели полузащитники «Краснодара» Кривцов и Александр Черников.

Данный результат стал вторым в списке самых крупных побед сборной России. Крупнейшую победу команда одержала 8 июня 2019 года над сборной Сан-Марино (9:0), встреча прошла в рамках отборочного турнира чемпионата Европы. Результат матча между сборными России и Кубы будет учтен в рейтинге Международной федерации футбола. Россияне занимают 39-ю строчку, команда Кубы располагается на 169-м месте.

Сборная России сыграла в Волгограде во второй раз — в 2002 году российские футболисты обыграли в городе команду Албании в игре отборочного турнира на чемпионат Европы со счетом 4:1. Также россияне провели первый в истории матч против кубинцев. Сборная СССР встречалась с командой Кубы на Олимпийских играх 1980 года в Москве, тогда советская команда на групповом этапе победила кубинцев также со счетом 8:0.