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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
22:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

8:0 — Россия показала всю мощь и раскрошила Кубу. Но переоценивать результат не стоит

Прекрасный матч команды Карпина в Волгограде.

Россия
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Источник: Спорт-Экспресс

Другая сборная

Сборная России жива, здорова, сильна и все еще способна радовать болельщиков даже в таких беспрецедентно сложных условиях, как нынешние. Не верите? Пересмотрите матч с Кубой, который все это доказал.

Да, можно спорить и справедливо замечать, что соперником была сборная со 169-й строчки рейтинга ФИФА. Но вспомните игру с Кенией — тоже совсем не грандом мирового футбола. После ничьей с африканцами на команду Валерия Карпина обрушилась такая волна негатива, которую она не видела даже после поражения от Хорватии. И частично критика была справедлива, ведь Россия вышла на поле без воли и должного настроя.

Но, как показала встреча с далекими гостями из Центральной Америки, наша команда может играть совсем по-другому. И добиваться с карликами иного результата.

Теплый прием Волгограда

Уверен, что основная причина преображения сборной России — в антураже. На поле у отеля в Анталии, где проходила битва с Кенией, наши футболисты вели себя так, будто они находятся под нагрузками в глубине зимних сборов. Красавица арена в Волгограде, где традиционно одна из лучших посещаемостей в России, кардинально меняла все. Она еще и возвращала игроков в золотые времена чемпионата мира.

Поэтому главный вывод из матча с Кубой не в том, что наша сборная, оказывается, может забить восемь мячей одной из худших команд Западного полушария. А в том, что ее нужно как можно чаще вывозить за пределы Москвы и Санкт-Петербурга. Это в столице и на Неве избалованы большим футболом, а городам вроде Волгограда за счастье будет взглянуть на любимых игроков. А они в ответ получат мощную поддержку (в понедельник на стадион пришло более 40 тысяч зрителей).

Приключения гостей

Впрочем, соперник тут вторичен. Понятно, что даже договориться с кем-либо о товарищеском матче Российскому футбольному союзу сейчас сложно. А уж привезти к нам — тем более. Но во всем есть свои плюсы: вряд ли наша сборная познакомилась бы с экзотикой вроде Кении или Кубы, не находись она в изоляции. А тут — новый опыт.

Конечно, от команды, крупно уступавшей в последнее время Гваделупе и Гондурасу, нельзя было ожидать многого. Но вряд ли кто-то мог предположить, что накануне встречи кубинцы отправятся в спортивный магазин Волгограда за бутсами. А так и произошло: гости привезли в Россию лишь обувь для искусственных газонов и рисковали кататься по натуральному волгоградскому полю словно по льду. К счастью, на выручку пришел РФС и отзывчивые сотрудники местного магазина.

Разгром к перерыву

Под оппонентов из второй сотни рейтинга ФИФА Валерий Карпин выставил основу, а не резерв. И это правильно: в ноябрьскую паузу Россия проводила лишь один матч, да и Волгоград заслужил увидеть сильнейшую версию национальной команды. От игры с Камеруном стартовый состав отличался лишь на две фамилии: Антон Миранчук вместо Баринова и Головин вместо Пиняева.

Куба сопротивлялась ровно половину тайма. И то скорее хозяева излишне аккуратно начали и пристреливались, а не гости отважно оборонялись. Ключевой стала 22-я минута, когда Обляков открыл счет с передачи Головина. Следом они обменялись — Иван ассистировал Александру, а ближе к перерыву Миранчук сделал счет крупным.

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3:0 по окончании первого тайма — обычно это уже аномалия. Но здесь Россия явно недобирала: Куба катастрофически выходила из-под прессинга и была совершенно не способна конструировать атаки. Кажется, на чужой половине поля гости только раз сделали больше двух точных передач подряд. А может, и меньше.

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Восемь разных авторов голов

Второй тайм команда Карпина тоже начала не спеша, но к его середине разогналась. Забили Сильянов, Соболев, Пруцев, Кривцов — от разнообразия фамилий на табло пестрило в глазах. Там с трудом хватало места, чтобы уместить всех. Окончательный счет установил Мостовой, который тоже остался автором единственного гола.

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Отличиться мог и девятый футболист в матче, но Пиняев на 85-й минуте не реализовал пенальти. А Мостовой в конце основного времени упустил шанс оформить дубль и установить рекордный для сборной России счет (9:0 над Сан-Марино — крупнейшая победа в истории нашей команды).

Но и такие цифры на табло волгоградской арены приятно видеть. Как игру России — открытую, захватывающую, зрелищную. Такую национальную команду мы любим.

Россия
8:0
Первый тайм: 3:0
Куба
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