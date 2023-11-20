«Не знаю, почему не пою гимн России. Зато пою “Валера”». Карпин после Кубы доволен не всем
А ещё назвал три главных матча команды в 2023 году.
А ещё назвал три главных матча команды в 2023 году.
Сборная России устроила настоящий праздник в Волгограде! Команда Валерия Карпина в товарищеском матче разгромила Кубу — 8:0. А что сказал главный тренер на пресс-конференции по итогам встречи?
— Доволен не всем. Концовка первого тайма мне не понравилась. Забили третий гол, но концовка не понравилась.
— Я мнение не изменил. Кения примерно такого же уровня, как Куба. Было 2:2. Сегодня так, как нужно, сыграли, но сыграли 8:0. Сборную Кубы можно не обыграть. Зависит не только от уровня соперника, но и от уровня сопротивления.
— Пиняеву ничего не сказал. Ну не забил — и не забил.
— Нормально. Они провели первые тренировки с нами. Понятно, что некоторые вещи новые. Уровень соперника влияет. Одно дело против Камеруна играть — другое против Кубы.
— Матч года с точки самоотдачи? Камерун. Топ-3? Иран, Камерун и Ирак или Куба.
— Было опасение за состояние газона. Но поле выдержало два тайма. Претензий быть не может.
— Смутила ли меня песня в конце? Я считаю лишнее выделять кого-то. Валера, Вася, кто-то ещё. Акцентировать на этом внимание неправильно. Лучше акцентировать внимание на всей сборной. Знаю ли я ещё песни Афродиты? Я больше песен Афродиты не знаю.
— Не знаю. Все знают слова. Я тоже. Кто-то поёт, кто-то нет. Зато я «Валера-Валера» пою.