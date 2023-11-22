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01:12 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сборная Германии второй раз подряд проиграла при Нагельсманне, уступив Австрии

Сборная Германии на выезде в товарищеском матче проиграла Австрии — 0:2.

Австрия
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Источник: Reuters

Счет на 29-й минуте открыл Марсель Забитцер. На 73-й минуте преимущество австрийцев удвоил Кристоф Баумгартнер.

Немцы играли в меньшинстве с начала второго тайма — на 49-й минуте красную карточку получил Лерой Сане.

Сборная Германии потерпела второе подряд поражение при Юлиане Нагельсманне. 18 ноября его команда проиграла Турции (2:3). 36-летний специалист возглавил национальную команду в сентябре этого года.

Австрия
2:0
Первый тайм: 1:0
Германия
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