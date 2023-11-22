Принято новое решение по главному тренеру сборной Казахстана

По информации инсайдера Айдына Кожахмета, принято новое решение: Адиев не будет тренировать «Актобе». Может и вовсе откажется от совмещения постов. Как минимум до марта сборная Казахстана требует полной концентрации.

«Но это не значит, что Адиев не будет иметь отношение к “красно-белым”. Вероятно, он станет этаким консультантом клуба в спортивных вопросах. Словом, некие договоренности между “Актобе” и КФФ имеются, касаются они большей частью образовательной стороны, менеджмента.



Имя нового главного тренера “Актобе” будет названо через 2 дня. И я почти уверен, что тот же Адиев даже знает, кто возглавит бронзового призера КПЛ», — пишет источник.