Принято новое решение по главному тренеру сборной Казахстана
Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев не станет принимать «Актобе», бронзового призера национального чемпионата, сообщают Vesti.kz.
По информации инсайдера Айдына Кожахмета, принято новое решение: Адиев не будет тренировать «Актобе». Может и вовсе откажется от совмещения постов. Как минимум до марта сборная Казахстана требует полной концентрации.
«Но это не значит, что Адиев не будет иметь отношение к “красно-белым”. Вероятно, он станет этаким консультантом клуба в спортивных вопросах. Словом, некие договоренности между “Актобе” и КФФ имеются, касаются они большей частью образовательной стороны, менеджмента.
Имя нового главного тренера “Актобе” будет названо через 2 дня. И я почти уверен, что тот же Адиев даже знает, кто возглавит бронзового призера КПЛ», — пишет источник.
Ранее президент Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адилет Барменкулов заявил, что Адиев сохранит пост главного тренера национальной команды, которую он возглавил в апреле 2022 года.
В КПЛ Адиев также работал с карагандинским «Шахтером» в период 2021—2022 годов.
Напомним, что предыдущий рулевой «Актобе» Андрей Карпович стал новым главным тренером «Елимая» (Семей), пробившегося в высший дивизион по итогам сезона в первой лиге Казахстана.