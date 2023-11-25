Магомеду Адиеву подарили автомобиль после рекордного выступления в отборе на Евро
Президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов подарил автомобиль тренеру национальной сборной Магомеду Адиеву, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов подарил автомобиль тренеру национальной сборной Магомеду Адиеву, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Новостью о дорогом подарке Адиев поделился в публикации на своем аккаунте в соцсетях.
На фотографии видно ключи от авто бизнес-класса. Однако тренер не назвал марку и модель машины. Предположительно, ключи принадлежат новому Mercedes-Benz или BMW. Фотографией самой машины тренер также не поделился.
«Я частично считаю его незаслуженным, так как, по моему мнению, как тренер и как команда, мы не достигли желаемых результатов перед болельщиками. Я и мои коллеги будем делать все возможное, чтобы достичь нашей цели и попасть на чемпионат Европы по футболу», — подписал свой пост Адиев.
Сборная Казахстана одержала в отборе шесть побед и набрала 18 очков. Это стало лучшим выступление в истории отборов на чемпионаты Европы.
21 марта 2024 года сборная Греции в полуфинале Лиги наций сыграет в Афинах с Казахстаном. Во второй паре сойдутся команды Люксембурга и Грузии. Победитель финала (26 марта) выйдет в финальную стадию Евро-2024.