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14:52 (мск), источник: Vesti.kz

Магомеду Адиеву подарили автомобиль после рекордного выступления в отборе на Евро

Президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов подарил автомобиль тренеру национальной сборной Магомеду Адиеву, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстан
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Источник: КФФ

Новостью о дорогом подарке Адиев поделился в публикации на своем аккаунте в соцсетях.

На фотографии видно ключи от авто бизнес-класса. Однако тренер не назвал марку и модель машины. Предположительно, ключи принадлежат новому Mercedes-Benz или BMW. Фотографией самой машины тренер также не поделился.

Источник: Соцсети

«Я частично считаю его незаслуженным, так как, по моему мнению, как тренер и как команда, мы не достигли желаемых результатов перед болельщиками. Я и мои коллеги будем делать все возможное, чтобы достичь нашей цели и попасть на чемпионат Европы по футболу», — подписал свой пост Адиев.

Сборная Казахстана одержала в отборе шесть побед и набрала 18 очков. Это стало лучшим выступление в истории отборов на чемпионаты Европы.

21 марта 2024 года сборная Греции в полуфинале Лиги наций сыграет в Афинах с Казахстаном. Во второй паре сойдутся команды Люксембурга и Грузии. Победитель финала (26 марта) выйдет в финальную стадию Евро-2024.

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