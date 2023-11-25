Магомеду Адиеву подарили автомобиль после рекордного выступления в отборе на Евро

Источник: КФФ

Новостью о дорогом подарке Адиев поделился в публикации на своем аккаунте в соцсетях.

На фотографии видно ключи от авто бизнес-класса. Однако тренер не назвал марку и модель машины. Предположительно, ключи принадлежат новому Mercedes-Benz или BMW. Фотографией самой машины тренер также не поделился.

Источник: Соцсети

«Я частично считаю его незаслуженным, так как, по моему мнению, как тренер и как команда, мы не достигли желаемых результатов перед болельщиками. Я и мои коллеги будем делать все возможное, чтобы достичь нашей цели и попасть на чемпионат Европы по футболу», — подписал свой пост Адиев.

Сборная Казахстана одержала в отборе шесть побед и набрала 18 очков. Это стало лучшим выступление в истории отборов на чемпионаты Европы.