Бейсебеков хотел отказаться от капитанской повязки в сборной Казахстана

«Быть капитаном в сборной Казахстана ощущается по-другому, чем в “Астане”. В клубном футболе бывает, что надеешься на легионеров в команде, так как там нет такого, что ты должен брать всю ответственность на себя. Что касается сборной, то давление на роль капитана намного больше. Когда Асхат Тагыберген предложил мне взять капитанскую повязку из-за его травмы, я хотел отказаться. Посоветовал отдать роль капитана Шацкому, так как он старожил команды и старше меня. Асхат настоял на моей кандидатуре. Раньше в сборной было голосование на эту роль, однако сейчас все очень просто. Все уважают и поддерживают Тагыбергена», — цитирует Бейсебекова meta-ratings.kz.