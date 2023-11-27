«Физрук». Как болельщики реагировали на назначения Адиева в «Шахтер» и сборную Казахстана

Источник: КФФ

Тренерская история Адиева в Казахстане началась в апреле 2021 года, когда он возглавил «Шахтер». Тот сезон карагандинцы начинали под руководством казахстанца Али Алиева, но особых успехов при нем не случилось: четвертое место в Суперкубке Казахстана (формат из четырех команд) и всего три очка по итогам стартовых четырех туров КПЛ. В пятом туре команду на поле выводил уже исполняющий обязанности главного тренера Андрей Финонченко, но и он родному «Шахтеру» не помог — еще одно поражение.

Поэтому 16 апреля стало известно, что Адиев станет новым тренером горняков. До этого он трудился в России, но не в числе топовых клубов и претендентов на медали, а непосредственно перед «Шахтером» вовсе работал во втором дивизионе России. Поэтому болельщики карагандинской команды сначала очень боязно восприняли новое назначение:

«Опять проведена бездарная работа, нашли тренера называется. Молодцы, руководство “Шахтера”, вы как всегда на дне океана. Чтобы “Шахтер” был лучше, нужно менять все бездарное руководство Шахтера».

«Очередной шлак из России».

«Это полный беспредел».

«Чем Адиев лучше Алиева? Вопрос, конечно, интересный. Новый главный тренер “Шахтера” не знает казахстанский футбол, не знает возможности, уровень мастерства игроков, команда уже укомплектована. Почему в клуб не вернули Горовенко? Оставшись без работы, опытный специалист Огай мог бы принести пользу “Шахтеру”, поставить игру, сохранить прописку в премьер-лиге. Непонятное и абсурдное решение руководства клуба. Адиев в свои 43 года как тренер не добился никаких результатов, успев сменить 7 команд», — писали возмущенные болельщики.

В первом же матче при Адиеве «Шахтер» учинил гостевой разгром в матче с «Актобе», обыграв красно-белых со счетом 3:0. Впоследствии карагандинцы финишировали на седьмом месте в премьер-лиге, а также достойно представили страну в еврокубках, пройдя крепкий «Стяуа» и неуступчивый «Колос». Остановили команду Адиева лишь футболисты тель-авивского «Маккаби».

Понятно, что вскоре мнение болельщиков об Адиеве кардинально изменилось. В Караганде его полюбили, и никто не думал, что на старте сезона-2022 он неожиданно покинет клуб. Но так и вышло. Магомед Мусаевич занял пост главного тренера сборной Казахстана. Это было одним из первых решений нового президента КФФ Адлета Барменкулова, и оно многих повергло в шок.

Комментариев с известным каждому футбольному фанату английским словом «Out» было очень много. Пользователи критиковали руководство КФФ за доверие иностранному специалисту, за то, что у Адиева нет больших достижений, и за то, что не дали поработать Андрею Карповичу, сохранившему со сборной место в третьем дивизионе Лиги наций. Но спустя полтора года всем этим недовольным, наверное, будет стыдно вспоминать собственные комментарии. Вот, что писали возмущенные:

«И чем он лучше местного Байсуфинова? От того, что каждый год меняется тренер, результата не будет».

«С трезвой головой не понять наших футбольных бастыков! Всех в отставку!».

«Откуда его нашли? Физрук».

«Барменкулов хочет уничтожить наш футбол».

«Какой он тренер сборной? Ему дворовой клуб нельзя доверить».

«Очень странный выбор».

Это лишь небольшая часть негативных комментариев под постами в соцсетях «Шахтера» и КФФ. Но вновь ясно, что за короткий промежуток времени Магомеду Мусаевичу удалось делом изменить ошибочное и поспешное мнение огромного количества людей.

И наглядный пример этому недавняя новость, в которой было сообщено, что Адиев получил ценный подарок в виде автомобиля от КФФ за проделанную работу. Под этими публикациями совсем нет негативных комментариев и недовольства, а лишь благодарность тренеру за проделанную работу.