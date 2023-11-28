Ясинский ушел с поста главного тренера молодежной сборной Беларуси по футболу

Выступая на сегодняшнем заседании исполкома ассоциации «Белорусская федерация футбола», Ясинский отметил, что в отборочном турнире молодежного первенства Европы 2025 года его подопечные не смогли выполнить поставленные задачи. В квалификационной группе G белорусская «молодежка» набрала всего 3 очка в 8 проведенных матчах и занимает последнее, 6-е место.

Положение команд сейчас таково: Португалия — 12 очков (5 матчей), Греция — 11 (6), Хорватия — 10 (4), Фарерские острова — 7 (5), Андорра — 3 (6), Беларусь — 3 (8). Два оставшихся поединка нынешнего отборочного цикла белорусская молодежная сборная проведет в 2024 году — 22 марта со сверстниками из Греции и 15 октября с командой Фарерских островов. В финальную стадию напрямую попадут победители девяти групп и три лучшие команды, которые финишируют вторыми. Три последние путевки на континентальный форум в Словакию разыграют оставшиеся шесть обладателей вторых мест.