На Роналду подали в суд на $ 1 млрд! Месси тоже в группе риска

Источник: Соцсети

Навязчивую рекламу криптовалютной биржи Binance Криштиану Роналду во время ЧМ-2022 так же трудно забыть, как великолепный финал в Катаре между Францией и Аргентиной. И теперь, в то время как Лионель Месси намерен продать свою коллекцию футболок с «золотого» чемпионата мира на аукционе не меньше, чем за $ 10 млн, португальцу знатно прилетело за ту самую рекламу криптобиржи. На него подали коллективный иск в окружной суд Флориды — в нём утверждается, что Криштиану «продвигал, помогал и/или активно участвовал в предложении и продаже незарегистрированных ценных бумаг в координации с Binance».

От футболиста «Аль-Насра» требуют ни много ни мало выплатить более $ 1 млрд компенсации! «Роналду должен был знать, что Binance торгует незарегистрированными криптовалютными ценными бумагами, поскольку у него есть инвестиционный опыт и огромные ресурсы для привлечения внешних консультантов. Поэтому он также несёт ответственность», — говорится в иске.

Примечательно, что совсем недавно суд оправдал Криштиану Роналду в деле об изнасиловании модели Кэтрин Майорги. И вот теперь новый скандал.

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Рекламируемую Роналду биржу оштрафовали на $ 4,3 млрд

В конце ноября по репутации одной из самых крупных криптобирж мира был нанесён серьёзный удар. Гендиректор онлайн-сервиса Чанпэн Чжао подал в отставку после того, как признал себя виновным в нарушениях, связанных с отмыванием денег. Министерство юстиции США также заявило, что Binance будет обязана выплатить $ 4,3 млрд штрафа и сообщить о подозрительной деятельности федеральным властям.

Сумасшедший ажиотаж в 2021 и 2022 годах на рынке виртуальных активов вокруг NFT — невзаимозаменяемых токенов на базе блокчейна — привёл к их бешеной популярности, на пике показатель месячного торгового объёма NFT достигал $ 2,8 млрд. Это привлекло множество инвесторов, в том числе и благодаря богатому выбору предложений от футболистов и клубов. Одним из главных «зазывал» стал Роналду — его самая дешёвая коллекция NFT-токенов стоила $ 77, но за прошедшее время обесценилась практически до нуля. И теперь истцы подали в суд на 38-летнего бомбардира, считая его главным виновником рискованных капиталовложений.

Криштиану объявил о сотрудничестве с Binance в ноябре 2022 года, но в иске говорится, что сделка была подписана за несколько месяцев до этого. Токены можно было купить онлайн и продать, также португалец учреждал различные призы, главным из которых была встреча с ним. В иске объясняется, что нападающий неоднократно рекламировал не только собственные NFT, но и биржу в целом — на своих страницах в соцсетях. Это помогло компании увеличить количество пользовательских запросов в интернете о криптобирже на 500%. Они также говорят, что участие футболиста подтолкнуло инвесторов к вложению денег в собственную криптовалюту Binance под названием BNB — её авторы иска классифицируют как «незарегистрированные ценные бумаги».

Инвесторы утверждают, что Роналду несёт ответственность за то, что они потеряли деньги. Потому что, по их словам, тот факт, что он продвигал свою совместную коллекцию NFT с Binance, ввёл их в существенное заблуждение. Благодаря этому они поверили, что другие криптоактивы, хранящиеся на платформе, безопасны и не инвестируются в незарегистрированные ценные бумаги. Обвинители считают, что Роналду знал или должен был знать это, продвигая Binance.

Судебные иски также выдвинуты против Шакила О’Нила и Флойда Мейвезера-младшего

Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) считает, что такие активы, как криптовалюта, действительно могут считаться формой ценных бумаг, поэтому рекламирующие их знаменитости должны соблюдать связанные с этой сферой законы США. Глава SEC Гари Генслер утверждает, что звёзды обязаны раскрывать перед публикой данные, от кого и сколько они получают за рекламу вложений в ценные бумаги. Истцы считают, что Роналду был обязан публично объявить, сколько ему заплатили за рекламу биржи. Однако спортсмен этого не сделал.

В иске утверждается, что, как только пользователи зарегистрировались на Binance для доступа к NFT Роналду, они с большей вероятностью будут инвестировать в биржу для других целей. Это включало покупку токенов криптовалюты, которые формально не регулировались финансовыми регуляторами. Американские прокуроры считают, что биржа намеренно скрывала информацию от правоохранительных органов, подрывала режим контроля за выполнением санкций и не докладывала о подозрительных транзакциях.

В иске утверждается, что «посредством своего продвижения в социальных сетях, сбора NFT и другой рекламной деятельности Роналду лично участвовал и помогал Binance в продаже незарегистрированных ценных бумаг». Эта концепция незарегистрированных ценных бумаг составляет основную часть иска. «Существуют доказательства, что мошенничество Binance могло достичь таких высот только благодаря предложению и продаже незарегистрированных ценных бумаг при добровольной помощи и содействии некоторых из самых богатых, самых влиятельных и признанных организаций и знаменитостей по всему миру, таких как Роналду», — говорится в иске.

Помимо Роналду, судебный иск также выдвинут против легенды НБА Шакила О’Нила, который обвиняется в продвижении незарегистрированных ценных бумаг в рамках спонсорской сделки с криптовалютной биржей FTX.

«Похожие дела были возбуждены против легенды бокса Флойда Мейвезера-младшего и музыкального продюсера DJ Khaled за нераскрытие информации о платежах, полученных от продвижения первичных предложений монет (ICO)», — рассказала The Athletic специалист по цифровым активам в JMW Solicitors Джемма Флитвуд. — Боксёр и продюсер урегулировали претензии к ним на сумму около $ 750 тыс. Роналду может аналогичным образом попытаться урегулировать предъявленные ему претензии, чтобы избежать публичного судебного разбирательства".

Групповые иски также были поданы в связи с рекламой рухнувшей криптобиржи FTX — на них придётся отвечать американской Главной лиге бейсбола, а также гоночному чемпионату Формула-1 и компании Mercedes-Benz.

Месси тоже в группе риска из-за рекламы криптовалют

За последние пару лет криптовалютные компании сотрудничали со многими футболистами и клубами для продвижения своей продукции. Инсайдеры говорят, что это связано с тем, что этот вид спорта рассматривается как самый дешёвый способ рекламы по всему миру среди молодых мужчин, которые, как правило, особенно интересуются футболом и криптовалютой.

Несмотря на большую шумиху, когда во время пандемии цены на криптовалюту начали стремительно расти, что очень быстро сделало некоторых людей богатыми, сейчас всё выглядит гораздо менее радужно. Цены на токены резко упали, и на этом фоне удивительно, что некоторые футболисты по-прежнему продвигают криптовалютные продукты в своих профилях в соцсетях. Двое из них — это Роналду и Месси, рекламирующие сразу несколько криптовалютных компаний, в том числе в последние месяцы. Вряд ли им понадобятся деньги, учитывая их доходы, но они всё же не отказываются от этого сомнительного заработка.

Никаких предположений о незаконности промоакций Месси не поступало, но ситуация в любой момент может измениться и повлиять на американскую карьеру аргентинца. В этом отношении вердикт в деле Роналду может срикошетить и по деятельности Лионеля. «Очень важно понимать, что возлагать вину только на Роналду — это значит очень упростить сложный вопрос, — считает глава консалтинговой фирмы DeVere Group Найджел Грин. — Вместо этого надо обратить внимание на международные регулятивные органы, которые медлили с введением чётких правил для этой развивающейся финансовой среды».