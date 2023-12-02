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16:22 (мск), источник: ТАСС

УЕФА не включил сборную России в число участников жеребьевки Лиги наций сезона-2024/25

Российская сборная не выступила в прошлом розыгрыше Лиги наций, из-за чего опустилась из дивизиона В в дивизион С.

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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 2 декабря. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не включил сборную России в число участников жеребьевки Лиги наций сезона-2024/25. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

В розыгрыше Лиги наций сезона-2024/25 примут участие 54 сборные. Турнир является частью отбора на чемпионат мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Лига наций проводится с 2018 года. Целью этого турнира является замена товарищеских матчей сборных на официальные игры с равными по силе соперниками. Победителями турнира становились сборные Португалии, Франции и Испании.

28 февраля 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчах. Решение организаций было обусловлено ситуацией на Украине. Российская сборная не выступила в прошлом розыгрыше Лиги наций, из-за чего опустилась из дивизиона В в дивизион С.

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