ТАСС, 2 декабря. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не включил сборную России в число участников жеребьевки Лиги наций сезона-2024/25. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

В розыгрыше Лиги наций сезона-2024/25 примут участие 54 сборные. Турнир является частью отбора на чемпионат мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Лига наций проводится с 2018 года. Целью этого турнира является замена товарищеских матчей сборных на официальные игры с равными по силе соперниками. Победителями турнира становились сборные Португалии, Франции и Испании.