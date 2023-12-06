Женская сборная Беларуси проиграла на финише Лиги наций УЕФА

В своем последнем мачте белоруски проиграли в Зенице команде Боснии и Герцеговины со счетом 0:1, пропустив мяч на 17-й минуте первого тайма. В первом круге подопечные Юрия Малеева также уступили боснийкам — 1:2. Результаты остальных встреч нашей команды: Беларусь — Чехия — 1:2 и 0:1, Беларусь — Словения — 1:1 и 0:0. В заключительном матче группы 4 (лига В) сборная Чехии разгромила на своем поле словенок — 4:0 и завоевала путевку в элитный дивизион — лигу А. Итоговое положение команд: Чехия — 13 очков, Босния и Герцеговина — 11, Словения — 6, Беларусь — 2.

Кроме чешек в лигу А пробились сборные Польши, Финляндии и Ирландии. В лигу В вылетели команды Шотландии, Уэльса, Швейцарии и Португалии. В стыковых матчах за право выступать в элитном дивизионе сыграют футболистки Венгрии, Боснии и Герцеговины, Бельгии, Швеции, Исландии, Норвегии, Сербии и Хорватии.

Вместе с белорусской дружиной в лигу С опустились команды Греции, Словении Албании и Румынии. Их заменят Мальта, Турция, Азербайджан, Израиль и Косово.