Женская сборная Беларуси проиграла на финише Лиги наций УЕФА
6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки сборной Беларуси не смогли одержать ни одной победы в первом сезоне женской Лиги наций УЕФА, сообщает корреспондент БЕЛТА.
6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки сборной Беларуси не смогли одержать ни одной победы в первом сезоне женской Лиги наций УЕФА, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В своем последнем мачте белоруски проиграли в Зенице команде Боснии и Герцеговины со счетом 0:1, пропустив мяч на 17-й минуте первого тайма. В первом круге подопечные Юрия Малеева также уступили боснийкам — 1:2. Результаты остальных встреч нашей команды: Беларусь — Чехия — 1:2 и 0:1, Беларусь — Словения — 1:1 и 0:0. В заключительном матче группы 4 (лига В) сборная Чехии разгромила на своем поле словенок — 4:0 и завоевала путевку в элитный дивизион — лигу А. Итоговое положение команд: Чехия — 13 очков, Босния и Герцеговина — 11, Словения — 6, Беларусь — 2.
Кроме чешек в лигу А пробились сборные Польши, Финляндии и Ирландии. В лигу В вылетели команды Шотландии, Уэльса, Швейцарии и Португалии. В стыковых матчах за право выступать в элитном дивизионе сыграют футболистки Венгрии, Боснии и Герцеговины, Бельгии, Швеции, Исландии, Норвегии, Сербии и Хорватии.
Вместе с белорусской дружиной в лигу С опустились команды Греции, Словении Албании и Румынии. Их заменят Мальта, Турция, Азербайджан, Израиль и Косово.
За награды первого сезона женской Лиги наций с 21 по 28 февраля 2024 года поспорят сборные Нидерландов, Испании, Германии и Франции. Жеребьевки финального этапа и стыковых матчей состоятся 11 декабря 2023 года.