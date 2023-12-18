Наир Тикнизян честно ответил, почему выбрал сборную Армении вместо России

Тикнизян родился в Санкт-Петербурге, но имеет армянские корни.

— Как приходило решение выступать за армянскую сборную? Потому что смена спортивного гражданства — непростая история.

— Оно приходило плавно, но принял я его буквально за один день. Я до последнего ждал вызова в сборную России, хотя бы попадания в расширенный список. Опять же, не говорю о том, заслуживал или нет, но был эпизод, когда меня могли в те 30−40 человек добавить.

Когда я себя там не увидел, то понял, что на меня не рассчитывают, это нормально. Обид нет. Если у меня есть возможность играть на международной арене за сборную Армении, то почему бы ей не воспользоваться? — заявил Тикнизян в эфире телеканала «Матч ТВ».