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21:25 (мск), источник: Sport24

Наир Тикнизян честно ответил, почему выбрал сборную Армении вместо России

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал, почему решил выступать за сборную Армении, а не национальную команду России.

Локомотив
Армения
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Тикнизян родился в Санкт-Петербурге, но имеет армянские корни.

— Как приходило решение выступать за армянскую сборную? Потому что смена спортивного гражданства — непростая история.

— Оно приходило плавно, но принял я его буквально за один день. Я до последнего ждал вызова в сборную России, хотя бы попадания в расширенный список. Опять же, не говорю о том, заслуживал или нет, но был эпизод, когда меня могли в те 30−40 человек добавить.

Когда я себя там не увидел, то понял, что на меня не рассчитывают, это нормально. Обид нет. Если у меня есть возможность играть на международной арене за сборную Армении, то почему бы ей не воспользоваться? — заявил Тикнизян в эфире телеканала «Матч ТВ».

24-летний Наир Тикнизян провел за сборную Армении 10 матчей и забил 1 гол.

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