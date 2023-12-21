Стало известно итоговое место Казахстана в рейтинге ФИФА

Источник: КФФ

В обновленном табеле о рангах Казахстан по итогам года остался на 100-м месте. Первая десятка рейтинга ФИФА изменений также не претерпела.

Напомним, в ноябре подопечные Магомеда Адиева провели два матча в рамках отборочного цикла чемпионата Европы-2024. Сначала дома обыграли Сан-Марино (3:1), затем в гостях уступили Словении (1:2).

Рейтинг ФИФА от 21 декабря 2023 года:

1 (1). Аргентина — 1855.2;

2 (2). Франция — 1845.44;

3 (3). Англия — 1800.05;

4 (4). Бельгия — 1798.46;

5 (5). Бразилия — 1784.09;

6 (6). Нидерланды — 1745.48;

7 (7). Португалия — 1745.06;

8 (8). Испания — 1732.64;

9 (9). Италия — 1718.82;

10 (10). Хорватия — 1717.57;

…100 (100). Казахстан — 1215.16.

Напомним, сборная Казахстана не сумела напрямую попасть на Евро-2024. Команда заняла четвертое место в группе, откуда отобрались Дания и Словения.