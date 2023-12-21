Украинская ассоциация футбола попросила ФИФА и УЕФА отменить матч сборных России и Сербии

ТАСС, 21 декабря. Украинская ассоциация футбола (УАФ) попросила Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принять меры и не допустить проведение товарищеского матча между сборными России и Сербии. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

20 декабря президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил о договоренности о проведении товарищеского матча между сборными России и Сербии в 2024 году.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах. В 2023 году сборная России провела товарищеские игры с командами Ирана (1:1), Ирака (2:0), Катара (1:1), Камеруна (1:0), Кении (2:2), Кубы (8:0). В сентябре команда была разделена на две группы, в первую вошли игроки до 23 лет, они провели товарищеские матчи с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2).