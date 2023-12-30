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17:50 (мск), источник: Sport24

«Судя по щечкам, у тебя килограмм 5−6 лишних». Карпин и Глебов затроллили Соболева в соцсети

Главный тренер сборной России Валерий Карпин и футболисты национальной команды обменялись колкостями в соцсети.

Россия
Спартак
Ростов
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Источник: РИА "Новости"

Изначально Карпин записал видеообращение для игроков накануне Нового года с просьбой рассказать, как они будут отмечать праздник, намекая на проблемы у некоторых футболистов с лишним весом. Первым из игроков ответил форвард «Спартака» Александр Соболев, решивший подколоть капитана «Ростова» Даниила Глебова. Позже Карпин и Глебов в схожей манере ответили Александру.

Соболев: Валерий Георгич, приветствую. Там, по-моему, все списки у Глебова: и за жировую… и кто где отмечает, в каких странах. Поэтому вы когда с ним дома увидитесь, он вам все покажет, все эти списки. Все у него есть. Так что даже не переживайте.

Карпин: Сань, да Глебов-то понятно. Глебов-то разберется. Глебов мне все расскажет. Только ты можешь снять себя покрупнее? Чтобы живот видно было, как там выглядишь сейчас. Мне было бы интересно на тебя сейчас посмотреть.

Глебов: Добрый вечер всем! Саш, что-то по щечкам у тебя лишних, по-моему, килограмм пять-шесть имеется, нет? А ты без одежды — нырять сейчас будешь, братиш?

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