«Судя по щечкам, у тебя килограмм 5−6 лишних». Карпин и Глебов затроллили Соболева в соцсети

Изначально Карпин записал видеообращение для игроков накануне Нового года с просьбой рассказать, как они будут отмечать праздник, намекая на проблемы у некоторых футболистов с лишним весом. Первым из игроков ответил форвард «Спартака» Александр Соболев, решивший подколоть капитана «Ростова» Даниила Глебова. Позже Карпин и Глебов в схожей манере ответили Александру.

Соболев: Валерий Георгич, приветствую. Там, по-моему, все списки у Глебова: и за жировую… и кто где отмечает, в каких странах. Поэтому вы когда с ним дома увидитесь, он вам все покажет, все эти списки. Все у него есть. Так что даже не переживайте.

Карпин: Сань, да Глебов-то понятно. Глебов-то разберется. Глебов мне все расскажет. Только ты можешь снять себя покрупнее? Чтобы живот видно было, как там выглядишь сейчас. Мне было бы интересно на тебя сейчас посмотреть.