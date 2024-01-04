Брат Гашека возглавил сборную Чехии по футболу

Соглашение с Гашеком будет рассчитано до окончания отборочного цикла чемпионата мира 2026 года — до ноября 2025-го. Контракт может быть продлен в случае, если сборной Чехии удастся квалифицироваться в финальную часть соревнований. Гашек сменил на этом посту Ярослава Шилгавы, который подал в отставку после выхода команды в финальную часть чемпионата Европы 2024 года, не став продлевать контракт.

«Я считаю, что руководить сборной Чехии — это моя вершина как тренера. Для меня это большая честь. Я сделаю все, чтобы сборная добилась успеха не только на чемпионате Европы в следующем году, но и в квалификации на чемпионат мира. Желание попасть на мировое первенство в качестве тренера — это то, что теперь будет двигать меня вперед», — заявил Гашек.