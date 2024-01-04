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19:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Брат Гашека возглавил сборную Чехии по футболу

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Иван Гашек назначен на пост главного тренера сборной Чехии, сообщается на официальном сайте Футбольной ассоциации страны.

Чехия
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Источник: Reuters

Соглашение с Гашеком будет рассчитано до окончания отборочного цикла чемпионата мира 2026 года — до ноября 2025-го. Контракт может быть продлен в случае, если сборной Чехии удастся квалифицироваться в финальную часть соревнований. Гашек сменил на этом посту Ярослава Шилгавы, который подал в отставку после выхода команды в финальную часть чемпионата Европы 2024 года, не став продлевать контракт.

«Я считаю, что руководить сборной Чехии — это моя вершина как тренера. Для меня это большая честь. Я сделаю все, чтобы сборная добилась успеха не только на чемпионате Европы в следующем году, но и в квалификации на чемпионат мира. Желание попасть на мировое первенство в качестве тренера — это то, что теперь будет двигать меня вперед», — заявил Гашек.

Гашеку 60 лет. Ранее специалист исполнял обязанности главного тренера сборной Чехии в 2009 году. Его последним местом работы была сборная Ливана. Иван Гашек является двоюродным братом Доминика Гашека — двукратного обладателя Кубка Стэнли, олимпийского чемпиона в составе сборной Чехии по хоккею. Ранее Доминик Гашек неоднократно негативно высказывался о спортсменах из России.

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