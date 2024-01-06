Текущие события
Футбол. Зарубежный
17:00
Фрозиноне
Монца
Футбол. Зарубежный
14:30
Интер
Верона
21
Футбол. Зарубежный
20:00
Лечче
Кальяри
Футбол. Зарубежный
22:45
Сассуоло
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
5.01
Болонья
Дженоа
11
Футбол. Зарубежный
7.01
Эмполи
Милан
Все события
Фоторепортажи
18Снежная битва ЦСКА и «Ростова»
11Поцелуй и слезы на льду: Костомаров выступил на шоу Авербуха
12:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Назначенный в июле тренер уволен из сборной Бразилии по футболу

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Фернандо Диниз уволен с должности исполняющего обязанности главного тренера сборной Бразилии по футболу, сообщает Globo.

Бразилия
Наверх
Источник: Reuters

Решение было принято президентом Бразильской конфедерации футбола (CBF) Эдналдо Родригесом. Он лично сообщил Динизу об увольнении, отметив, что ему нравится работа 43-летнего тренера во главе национальной команды, но он пообещал не лишать бразильский «Флуминенсе» тренера.

Диниз возглавил сборную в июле, его контракт временно исполняющего обязанности был рассчитан на один год. 21 ноября под его руководством бразильцы в Рио-де-Жанейро впервые в истории потерпели поражение в домашнем матче отбора на чемпионат мира, уступив команде Аргентины (0:1). Всего под его руководством сборная Бразилии провела шесть матчей.

Также он с 2022 года возглавляет «Флуминенсе». Под его руководством клуб впервые стал обладателем Кубка Либертадорес.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Трагедия Костомарова, побег Исинбаевой, Россия против МОК: итоги 2023 года
Российских фигуристок обвинили в лишнем весе. Скрытый скандал в Челябинске
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь