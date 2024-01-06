Назначенный в июле тренер уволен из сборной Бразилии по футболу
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Фернандо Диниз уволен с должности исполняющего обязанности главного тренера сборной Бразилии по футболу, сообщает Globo.
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Фернандо Диниз уволен с должности исполняющего обязанности главного тренера сборной Бразилии по футболу, сообщает Globo.
Решение было принято президентом Бразильской конфедерации футбола (CBF) Эдналдо Родригесом. Он лично сообщил Динизу об увольнении, отметив, что ему нравится работа 43-летнего тренера во главе национальной команды, но он пообещал не лишать бразильский «Флуминенсе» тренера.
Диниз возглавил сборную в июле, его контракт временно исполняющего обязанности был рассчитан на один год. 21 ноября под его руководством бразильцы в Рио-де-Жанейро впервые в истории потерпели поражение в домашнем матче отбора на чемпионат мира, уступив команде Аргентины (0:1). Всего под его руководством сборная Бразилии провела шесть матчей.
Также он с 2022 года возглавляет «Флуминенсе». Под его руководством клуб впервые стал обладателем Кубка Либертадорес.