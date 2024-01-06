Назначенный в июле тренер уволен из сборной Бразилии по футболу

Решение было принято президентом Бразильской конфедерации футбола (CBF) Эдналдо Родригесом. Он лично сообщил Динизу об увольнении, отметив, что ему нравится работа 43-летнего тренера во главе национальной команды, но он пообещал не лишать бразильский «Флуминенсе» тренера.

Диниз возглавил сборную в июле, его контракт временно исполняющего обязанности был рассчитан на один год. 21 ноября под его руководством бразильцы в Рио-де-Жанейро впервые в истории потерпели поражение в домашнем матче отбора на чемпионат мира, уступив команде Аргентины (0:1). Всего под его руководством сборная Бразилии провела шесть матчей.