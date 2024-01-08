Форвард «Ордабасы» принес победу сборной Узбекистана

Игра завершилась минимальной победой сборной Узбекистана — 1:0. Единственный гол на 79-й минуте встречи записал на свой счет нападающий шымкентского «Ордабасы» и чемпион Казахстана Бобур Абдухоликов. Это его второй мяч в 13 международных играх.

На предстоящем континентальном первенстве сборная Узбекистана сыграет в группе В с Австралией, Индией и Сирией. Первый матч команда проведет в субботу, 13 января, против сирийской сборной.

Команда Палестины представлена в квартете С вместе со сборными Ирана, ОАЭ и Гонконга. Их первая встреча пройдет в воскресенье, 14 января, против Ирана.