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13:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Доривал Жуниор станет новым главным тренером сборной Бразилии

Главный тренер «Сан-Паулу» Доривал Жуниор покинул команду, чтобы возглавить сборную Бразилии, сообщает пресс-служба бразильского клуба.

Бразилия
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Источник: Без источника

«Сан-Паулу» объявляет об уходе тренера Доривала Жуниора, который потребовал отставки, чтобы возглавить сборную Бразилии", — сказано в заявлении клуба.

Доривал Жуниор возглавлял «Сан-Паулу» с апреля этого года. До этого он тренировал «Фламенго», «Сеару», «Атлетико Паранаэнсе», «Сантос», «Палмейрас», «Флуминенсе», «Васко да Гаму», «Интернасьонал», «Атлетико Минейро», «Крузейро» и еще несколько бразильских клубов.

6 января в бразильских СМИ сообщалось, что действующий главный тренер сборной Бразилии Фернандо Диниз уволен со своего поста. После 6 матчей бразильцы занимают шестое место в отборочном турнире на ЧМ-2026.

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