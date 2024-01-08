Доривал Жуниор станет новым главным тренером сборной Бразилии

Источник: Без источника

«Сан-Паулу» объявляет об уходе тренера Доривала Жуниора, который потребовал отставки, чтобы возглавить сборную Бразилии", — сказано в заявлении клуба.

Доривал Жуниор возглавлял «Сан-Паулу» с апреля этого года. До этого он тренировал «Фламенго», «Сеару», «Атлетико Паранаэнсе», «Сантос», «Палмейрас», «Флуминенсе», «Васко да Гаму», «Интернасьонал», «Атлетико Минейро», «Крузейро» и еще несколько бразильских клубов.