Ассоциацию футбола Аргентины могут наказать из-за предложения президента страны Милея

По информации источника, Аргентинская спортивная конфедерация (CAD) выступила против подобного изменения законодательства. Ранее это предложение внес президент Аргентины Хавьер Милей. В статутах Международного олимпийского комитета и Международной федерации футбола предусмотрены суровые наказания за вмешательство государства в деятельность спортивных институций. Издание отмечает, что в таком случае под угрозой будет участие футбольной сборной Аргентины в Кубке Америки и Олимпийских играх в Париже.

«Действия исполнительной власти угрожают институциональности гражданских спортивных ассоциаций в целом, и поэтому весьма вероятно, что CONMEBOL (Южноамериканская конфедерация футбола — прим. ТАСС) может лишить права участвовать в международных соревнованиях футбольную сборную Аргентины, а Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский комитет — отстранить аргентинских спортсменов от участия в Олимпийских и Паралимпийских играх», — говорится в петиции, составленной CAD.