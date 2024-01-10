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10 января, источник: Спорт РИА Новости

Доривал Жуниор стал главным тренером сборной Бразилии по футболу

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Бразильская конфедерация футбола (CBF) официально объявила в соцсети Х о назначении Доривала Жуниора главным тренером национальной команды.

Бразилия
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Источник: Reuters

Первая пресс-конференция Доривала Жуниора в новой должности состоится в четверг в штаб-квартире CBF в Рио-де-Жанейро. В воскресенье 61-летний специалист покинул пост бразильского «Сан-Паулу».

Национальная команда Бразилии осталась без тренера после завершения выступления на чемпионате мира 2022 года в Катаре, где бразильцы уступили в ¼ финала команде Хорватии по пенальти. Возглавлявший «селесао» Тите объявил еще до начала чемпионата мира, что после его завершения намерен оставить свой пост и завершить тренерскую карьеру.

С лета 2023 года обязанности главного тренера сборной Бразилии исполнял Фернандо Диниз, об увольнении которого ранее в январе сообщали бразильские СМИ. Одним из претендентов на вакансию был тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти, который недавно продлил контракт с королевским клубом до 2026 года.

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