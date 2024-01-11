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11:59 (мск), источник: Sport24

Сколько зарабатывал легендарный тренер СССР в Африке. Советские власти забирали у него больше половины

С Непомнящим обошлись несправедливо.

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Источник: Sport24

Валерий Непомнящий — легенда нашего футбола. За 50-летнюю тренерскую карьеру он успел поработать в Туркмении, Китае, Турции, Узбекистане и Южной Корее, превратить скромную «Томь» в грозу авторитетов Премьер-лиги, а еще пошуметь с Камеруном на ЧМ-1990.

Да, что там говорить: Валерий Кузьмич умудрился вывести африканскую сборную в плей-офф с первого места группы с Аргентиной, Румынией и СССР, а затем добраться до четвертьфинала, грохнув по пути Колумбию!

Так, Непомнящий стал единственным советским и российским тренером, которому удавалось вывести национальную сборную другой страны в четвертьфинал. И это при том, что за месяц до чемпионата мира Камерун тренировался в условиях, которые даже любительские команды сейчас бы назвали «дикими»:

«На заключительный сбор перед чемпионатом мира мы поехали в Югославию, чтобы поближе к Италии. У нас было четыре потрёпанных мяча. Почему потрепанных? Когда тренируешься на песчаном поле, верхний слой стирается. А формы не было ни одного комплекта — ни тренировочной, ни игровой. Каждый занимался в чем придется — в своих обуви, шортах, майке», — вспоминал Непомнящий в интервью «Чемпионату».

После такого неожиданного успеха Непомнящий стал национальным героем в Камеруне. В столице Яунде в честь него назвали улицу и пивбар, его признали национальным героем, а еще задарили подарками.

Однако, к сожалению, материально по достоинству тренера не отблагодарили. Все из-за странных местных законов и несправедливых правил советской власти, которая буквально наживалась на футболистах и тренерах, уезжавших за границу.

«Мне премиальные не полагались. Только зарплата. Игроки состояли на контракте с федерацией футбола, а тренер — нет. Я подписывал договор с министерством труда Камеруна. Должность главного тренера сборной утверждалась декретом президента. А государственным чиновникам премиальные не причитались», — рассказывал Непомнящий.

Официальная зарплата была 1500 долларов. Но в те времена советский специалист за рубежом не имел права получать больше 700 долларов. Оклад четвертой категории равнялся 416 инвалютным рублям. В первую входил посол, во вторую — консул и т. д. Поэтому я из своих 1500 баксов 800 отправлял спорткомитету СССР. Так положено было.

Валерий Непомнящий

Впрочем, едва ли советский тренер хоть сколько-нибудь расстроился. Ведь для далекой страны он стал иконой, которую до сих пор любят и чтят, возможно, даже немного больше, чем на родине.

Непомнящий тренировал сборную Камеруна с октября 1988 года по ноябрь 1990-го. Он покинул свой пост после окончания двухлетнего контракта.

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