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21:53 (мск), источник: Sport24

Вратарь ЦСКА впервые высказался о вызове в сборную Сирии. Он в заявке на Кубке Азии — 2024

Вратарь молодежной команды ЦСКА Максим Сарраф в интервью автору Sport24 Марселю Арзуманяну рассказал, как узнал о том, что его хотят видеть в сборной Сирии.

ЦСКА
Сирия
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Источник: pfc-cska.com

18-летний воспитанник армейской академии вызван в национальную команду на Кубок Азии — 2024, который пройдет в Катаре с 12 января по 10 февраля.

— Ты в сборной Сирии. Как впервые узнал о ее интересе?

— Ах, интересная история! Началось все в декабре 2022-го. Захожу в директ — там мне регулярно писал мужчина на арабском, а я языка не знал. Решил перевести — а там такое: «Я представитель сборной. Хочу предложить вам поехать на просмотр». Скинул этому мужчине номер папы, они связались, обсудили нюансы, я согласился попробовать.

Полетел на сборы в Иорданию с командой U20. Это было перед самым новым 2023 годом, даже отметил там праздник. На тот момент мне не нужны были сирийские документы: сборы-то товарищеские. Уже в 2023-м получил сирийский паспорт.

До этого вообще не рассматривал возможность выступления за сборную Сирии. Но сейчас это единственная возможность попробовать себя на международном уровне.

— Пока все отдыхали, ты пахал на сборах перед Кубком Азии?

— На первые cборы в Дубай я полетел в два часа ночи первого января! Встретил Новый год с родителями, взял чемоданы — и в аэропорт. В Дубае пробыли неделю, потом уже улетели в Катар. Я постоянно был на связи в тренером вратарей Эссамом Эль-Хадари — тот самый кипер сборной Египта, который в 45 лет поставил рекорд на чемпионате мира-2018. Еще там он отбил пенальти от саудитов в Волгограде.

— Какой из Эль-Хадари тренер?

— Его тренировки — отдельный вид искусства, Эссам живет этим. На недавней товарищеской игре против Малайзии говорил — то ли в шутку, то ли всерьез: «Дайте же мне щитки. Я сейчас выйду на поле!» На тренировках задает нереальный темп. У Эль-Хадари все быстро — на выносливость, на ноги, на скорость. Мне он говорит, что видит во мне большую перспективу.

— Почетный респект.

— Я должен был быть и на предыдущих сборах с основой. Но произошла какая-то путаница с визой в Китай — в итоге я не полетел. Сильно переживал, но Эль-Хадари успокоил, сказал, что еще будет возможность проявить себя на сборах в Дубае, и, если покажу результат, то буду приглашен на Кубок Азии. И вот я тут!

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