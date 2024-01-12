Кошмар европейских клубов и праздник для Африки. А Салах — почти как Месси

Перенос

Если бы все было идеально, это была бы не Африка. В данном случае речь о сроках континентального первенства, которое во второй раз за последние годы должно было пройти летом. Однако в сезон дождей на Кот-д’Ивуар обрушились наводнения, и после долгих раздумий КАФ, сделав акцент на неопределенности с погодными условиями, приняла решение о сдвиге турнира на зиму-2024.

Думается, многие футболисты явно обрадовались полноценному летнему отпуску. Особенно после изнурительного сезона с зимним ЧМ-2022 в Катаре. Подозреваю, что и боссов африканского футбола форс-мажор не слишком расстроил, потому что летом-2023 континентальное первенство рисковало превратиться во второсортный турнир. Выжатые как лимон игроки, травмы, вероятные отказы измотанных звезд…

Они и сейчас есть. Например, полузащитник «МЮ» Межбри известил сборную Туниса о своем отказе от поездки на Кубок Африки, так как в ближайшее время должен решиться вопрос со сменой клуба. Но каких-то знаковых потерь турнир не понес и обещает достойное зрелище в разгар сезона. А недовольны — опять же традиционно — европейские клубы.

По слухам, «Реал» был категорически против смены гражданства Браимом Диасом — и сборной Марокко как минимум придется отложить на более поздний срок появление в составе новой звезды. Не правда ли, отчасти данная история напоминает прошлый турнир, когда под давлением «Барселоны» пришлось взять паузу Эззалзули?

Остальным же в Европе остается смириться с потерями, как это делает главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, напоминая, что красные раньше одновременно теряли не только Салаха, но и Мане. Философски настроен и Ангелос Постекоглу, отмечающий, что многие европейцы любят свое континентальное первенство, а у Африки есть собственный турнир. Между тем «Тоттенхэм» в полной мере ощутил специфику зимы-2024, когда в одни сроки проводят не только Кубок Африки, но и Кубок Азии.

Математически «шпоры» пострадали вдвое меньше потерявшего шестерых игроков «Ноттингема», а по факту у них вырвали хребет в лице основных центральных полузащитников Биссума и Сарра, а также отправившегося на азиатское первенство Сон Хын Мина. Есть, конечно, и счастливые исключения вроде никого не теряющего «Манчестер Сити», но все равно больше говорят о пострадавших.

О «Монако», которому после отъезда шести футболистов и дисквалификации Головина в кубковом матче с «Лансом» было некем усилить игру. О чемпионской гонке «Байера», который лишается основных защитников Тапсоба и Коссуну, полезного Адли и результативного Бонифаса, получившего на сборах травму и выбывшего до апреля. О «Наполи», рискующем утонуть без Замбо-Ангисса и Осимхена. Отсюда экстренные трансферы вроде перехода в «Тоттенхэм» Вернера или аренды Калайджича «Айнтрахтом», у которого в заявке просто нет альтернативы египтянину Мармушу.

Фаворит номер один

Впрочем, стоп. Говорить о проблемах европейских клубов можно бесконечно, и это практически вечная тема. Но не все же Старому Свету выкачивать ресурсы с других континентов — нужно периодически отдавать долги, а право на свой футбольный праздник есть у всех. И предстоящий турнир — именно праздник. Да еще с непредсказуемым исходом, так как уровень конкуренции на африканских турнирах запредельный. Не зря отбор на мировое первенство на Черном континенте считается самым жестким в мировом футболе.

Тем не менее многие эксперты сходятся на одном очевидном фаворите — сборной Сенегала. У «Львов Теранги» действительно есть все, чтобы стать командой-династией. Сбалансированный состав со звездами во всех линиях, начиная с Эдуара Менди и Кулибали и заканчивая Мане. Уверенность в своих силах, обретенная на непростом пути к заветному трофею, который был завоеван через два с половиной года после проигранного финала-2019. Наконец, есть возглавляющий команду более восьми лет легендарный экс-капитан «Львов» Алиу Сиссе, который не стал закатывать скандалов, когда ему и его штабу не выплачивали зарплату на протяжении шести месяцев.

«Это правда, что мы очень скромные по своей природе. Но смирение не означает, что мы не уверены в себе. Никто не слышал, чтобы мы били себя в грудь и говорили, что мы лучше всех. И все же присмотритесь повнимательнее. Мы не боимся. Мы едем на этот турнир с очень, очень большими амбициями. Мы чемпионы Африки. Эта команда заслуживает немного большего внимания. Если Сенегал не уверен, я не знаю, какая африканская команда будет уверена в себе», — заметил в преддверии турнира Сиссе.

Здесь стоит добавить, что ни одной сборной не удавалось повторить свой успех с 2010 года. Тогда завершилась великая эпоха египетских «Фараонов», которые с 2006-го выиграли три титула подряд. C тех пор у Египта два проигранных финала, включая кошмарную серию пенальти двухлетней давности. Поэтому континентальное первенство остается сокровенной мечтой Салаха. Это почти история Лионеля Месси, и привести Мо к заветному трофею попробует бывший тренер «Спартака» Руй Витория.

Марокканские амбиции

Амбиции Сенегала и Египта понятны. Вместе с тем есть те, кто их маскирует. Например, осчастлививший Алжир летом 2019-го Джамель Бельмади уверяет, что его команда даже не входит в обширный список фаворитов. С одной стороны, в этих словах есть логика, так как почти за пять лет чемпионский состав постарел, а один из самых ярких представителей новой волны Гуири получил травму. С другой — разве можно списывать со счетов такую опытную команду?

Но все же больше внимания стоит уделить хозяевам. Хотя в Африке этот статус ничего не гарантирует, ведь принимающая сторона не брала титул более 17 лет. За этот период дома проваливались и Египет, и Камерун, от которого ждали прорыва на прошлом турнире. А Кот-д’Ивуар после триумфа-2015 вылетал в ¼ и ⅛ финала, и это уже не те мощные «Слоны» времен Дрогба.

Однако у Жан-Луи Гассе, который в свое время помогал Лорану Блану в «ПСЖ» и сборной Франции, весьма интересный и сбалансированный состав. Синго и Н’Дика в обороне, Фофана и Сангаре в центре поля, Бога, Аллер и Адингра в атаке. При поддержке родных трибун эта команда может прилично пошуметь. Но ивуарийцы — точно не очевидный фаворит. В отличие от Марокко.

А ведь пару лет назад «Атласские львы» сыграли в четвертьфинале КА и вышли на ЧМ-2022 скорее вопреки логике. Однако за два месяца до мирового первенства ситуация дошла до точки кипения. Федерация уволила разругавшегося со звездами Вахида Халиходжича, в сборную вернулись Зиеш, Мазрауи и другие отлученные, а пророком в марокканском отечестве оказался Валид Реграги.

Результат отчаянного эксперимента превзошел все ожидания, и после исторического прорыва в четверку лучших команд планеты «Львы» имеют право задаться вопросом: а кто все-таки лучшая сборная Африки? Ответ, впрочем, может дать только титул чемпионов Африки, за который марокканцы обязательно поборются. Для Реграги это еще и персональная цель, ведь 20 лет назад, будучи футболистом, он остановился в шаге от трофея.

Пятерка из РПЛ

В общем, будет интересно, а за кого переживать — каждый решит сам. Кто-то во время турнира в Катаре влюбился в Марокко. Кто-то — как и в ситуации с Месси — будет переживать за не имеющего титулов в сборной Салаха. Опять же, у египтян есть Руй Витория, а мы часто обращаем внимание на успехи тех, кто работал в РПЛ. Скудетто «Наполи» имени Лучано Спаллетти, магия Унаи Эмери в Лиге Европы, первый титул в истории «Лейпцига» и преображение сборной Бельгии с Доменико Тедеско — из этой оперы.

Для склонных к ностальгии болельщиков есть целая группа наших старых знакомых в заявках команд. Кангва, Сакала и Банда в возглавляемой Авраамом Грантом Замбии, Тальби в Тунисе, нестареющий Муса в Нигерии, Нжи в Камеруне и Камано в Гвинее. Хотя, конечно, интереснее смотреть за теми, кто сейчас выступает в российском чемпионате. Изначально таковых было четверо, однако травма одного из камерунских игроков привела к вызову динамовца Нгамале.

Ранее в заявки своих сборных были включены нижегородец Зе Турбо (Гвинея-Бисау), грозненец Конате (Буркина-Фасо), краснодарец Ленини (Кабо-Верде) и спартаковец Бонгонда (ДР Конго). Пожалуй, в отборочном цикле у последнего был самый высокий статус. Он пропустил старт группового турнира, который конголезцы начали с двух поражений, после чего приложил руку к победной серии «Леопардов». Да еще и забил победный гол Судану и помог своей команде оставить без участия в финальном турнире Габон во главе с Обамеянгом. Чем не герой отбора, у которого есть амбиции блеснуть уже в решающей части турнира, где обязательно зажгутся новые звезды.