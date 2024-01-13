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22:20 (мск), источник: Sport24

Лерой Сане дисквалифицирован на 3 матча сборной Германии

Нападающий сборной Германии Лерой Сане узнал наказание за удаление в товарищеском матче против сборной Австрии 21 ноября 2023 года.

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Источник: AP 2023

Сане получил прямую красную карточку за неспортивное поведение: он сперва сфолил на защитнике австрийцев Филиппе Мвене, а затем, когда тот пошел выяснять отношения, грубо толкнул соперника в лицо, после чего тот упал на газон.

ФИФА дисквалифицировала Сане на три матча. Игрок пропустит товарищеские матчи против Франции и Нидерландов в марте, а также первую из двух контрольных игр, запланированных непосредственно перед стартом Евро-2024. Сане также был оштрафован на сумму около 2700 евро.

Немецкий футбольный союз планирует обжаловать красную карточку Сане.

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