Лерой Сане дисквалифицирован на 3 матча сборной Германии

Сане получил прямую красную карточку за неспортивное поведение: он сперва сфолил на защитнике австрийцев Филиппе Мвене, а затем, когда тот пошел выяснять отношения, грубо толкнул соперника в лицо, после чего тот упал на газон.

ФИФА дисквалифицировала Сане на три матча. Игрок пропустит товарищеские матчи против Франции и Нидерландов в марте, а также первую из двух контрольных игр, запланированных непосредственно перед стартом Евро-2024. Сане также был оштрафован на сумму около 2700 евро.