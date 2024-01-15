Гана проиграла Кабо-Верде на Кубке Африки из-за гола в добавленное время
В Абиджане (Кот-д’Ивуар) состоялся матч первого тура группового этапа Кубка африканских наций, в котором Гана уступила Кабо-Верде со счетом 1:2.
Гана
Кабо-Верде
В Абиджане (Кот-д’Ивуар) состоялся матч первого тура группового этапа Кубка африканских наций, в котором Гана уступила Кабо-Верде со счетом 1:2.
В составе Ганы единственный гол забил Александр Джику. За победителей отличились Жамиру Монтейру и Гарри Родригес. Победный мяч кабовердцы забили в дополнительное время — на 90+2 минуте.
Команды выступают в квартете B, где им также противостоят Египет Мохамеда Салаха и Мозамбик.