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08:29 (мск), источник: Sport24

Гана проиграла Кабо-Верде на Кубке Африки из-за гола в добавленное время

В Абиджане (Кот-д’Ивуар) состоялся матч первого тура группового этапа Кубка африканских наций, в котором Гана уступила Кабо-Верде со счетом 1:2.

Гана
Кабо-Верде
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Источник: AP 2023

В составе Ганы единственный гол забил Александр Джику. За победителей отличились Жамиру Монтейру и Гарри Родригес. Победный мяч кабовердцы забили в дополнительное время — на 90+2 минуте.

Команды выступают в квартете B, где им также противостоят Египет Мохамеда Салаха и Мозамбик.

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