Сборная Бразилии рискует впервые в истории пропустить чемпионат мира

Конфликт с Неймаром

Доривал Жуниор — неожиданная фигура на посту главного тренера сборной Бразилии. Этот специалист никогда не работал в сборных, а за 22 года карьеры 25 раз менял клубы. Последним из них был «Сан-Паулу». Жуниор принял бразильскую команду в апреле 2023-го, когда она занимала 14 место в чемпионате, а финишировал с ней на 11-й позиции.

С «Сан-Паулу» Доривал Жуниор выиграл Кубок Бразилии. В сентябре команда из финансовой столицы страны одолела в двухматчевой финале «Фламенго» из Рио-де-Жанейро (1:0 в гостях и 1:1 дома). Первый серьезный успех пришел к Доривалу Жуниору в 2010-м, когда он возглавлял «Сантос». С этим тренером клуб, воспитавший Пеле и Неймара, также завоевал Кубок Бразилии. Тогда «Сантос» победил в финале по сумме двух матчей «Виторию» (2:0 дома и 1:2 в гостях).

Как раз под руководством Доривала Жуниора начинал свой взлет лучший бомбардир в истории сборной Бразилии Неймар. На тот момент 18-летний форвард забил победный гол в первом финале с «Виторией». Тем не менее сотрудничество Доривала Жуниора с Неймаром закончилось для тренера плохо. Спустя всего два месяца после выигрыша Кубка Бразилии его уволили, а причиной стал конфликт с юной звездой. Случилось это из-за инцидента в матче «Сантоса» с «Атлетико Гоияниенсе».

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Неймар заработал пенальти и решил сам исполнить его, нарушив тренерскую установку. Доривал хотел, чтобы 11-метровый пробивал другой игрок. Неймар все же отдал мяч партнеру, но перед этим накричал на тренера, а потом явно выпадал из игры до финального свистка, тянул одеяло на себя. Доривал Жуниор принял решение оштрафовать форварда на сумму, равную 20 000 евро, а также отстранить его на несколько матчей от первой команды. Но руководство «Сантоса» встало на сторону Неймара, понимая, что вскоре заработает на его трансфере огромные деньги. В результате конфликт завершился отставкой тренера.

Позже Доривал Жуниор признавался, что не жалеет о своем решении и все равно поступил бы так же. Но теперь, 13 лет спустя, ему нужно найти общий язык со зрелым, опытным Неймаром в сборной Бразилии. Впрочем, возможно, проблема в отношениях тренера с лидером национальной команды не такая острая, поскольку Доривал Жуниор хорошо отзывался о форварде после ухода из «Сантоса».

Например, в 2011-м тренер заявил в в интервью Lancenet, что Неймар «по всем компонентам» превосходит Криштиану Роналду и со временем достигнет уровня Лионеля Месси. А после своего назначения в сборную Бразилии Доривал Жуниор назвал Неймара «одним из трех величайших игроков мира» и ответил на вопрос о старом конфликте.

«У меня нет разногласий с Неем. Масштабы, которые приняла та ситуация, были непропорциональными. После того матча мы пообщались. Руководство “Сантоса” приняло решение, и я отнесся к нему с уважением. Но каждая наша встреча была позитивной. Футбол очень динамичен».

Пока форвард саудовского «Аль-Хиляля» залечивает тяжелую травму (повреждение передней крестообразной связки колена и разрыв мениска) и пропустит Кубок Америки, которой пройдет в июне-июле 2024-го в США.

Всего же в коллекции Доривала Жуниора три Кубка Бразилии. Еще один он выиграл в 2022 г. с «Фламенго». Тогда оба финала с «Коринтианс» завершились вничью (0:0 в гостях и 1:1 дома), а трофей был завоеван в серии пенальти. Кроме того, у Доривала Жуниора есть две победы в международных турнирах. В 2011-м тренер во главе «Интернасьонала» выиграл Recopa Sudamericana — южноамериканский аналог Суперкубка УЕФА. В Южной Америке в Суперкубке играют команды, выигравшие Кубок Либертадорес и Южноамериканский кубок. «Интернасьонал» Доривала Жуниора одолел по сумме двух матчей аргентинский «Индепендьенте»: после поражения со счетом 1:2 в гостях бразильцы взяли реванш дома — 3:1.

Самым ценным трофеем в карьере этого специалиста стал Кубок Либертадорес, завоеванный с «Фламенго» в 2022 г. Аналог Лиги чемпионов команда Доривала Жуниора выиграла, победив в финале другой бразильский клуб — «Атлетико Паранаэнсе» (1:0). Несмотря на успехи с «Фламенго» в Кубке Бразилии и Кубке Либертадорес, тренер покинул клуб из Рио-де-Жанейро в ноябре 2022-го, поскольку на его место пригласили португальца Витора Перейру. После этого Доривал Жуниор поработал с «Сан-Паулу» и получил приглашение в сборную.

Между тем, в Бразилии ждали, что с лета 2024-го национальную команду возглавит Карло Анчелотти. О переговорах итальянца с местной федерацией писали на протяжении нескольких месяцев, но в конце декабря 2023-го тренер продлил контракт с «Реалом». Анчелотти подтвердил, что имел вариант со сборной Бразилии, и объяснил свой выбор.

«“Реал” знает, что я общался с президентом Бразильской конфедерации футбола Эднальдо Родригесом, которого благодарю за интерес ко мне. Он заставил меня гордиться собой, но все зависело от ситуации с “Реалом”… Договор был рассчитан до 30 июня, и клуб решил продлить его сейчас, потому что, видимо, доволен нашей совместной работой и хочет ее продолжить. В конце концов, все сложилось так, как я хотел. Я остался».

О кризисе сборной Бразилии говорит даже президент страны

Бразилия — единственная сборная, не пропустившая ни одного чемпионата мира за всю историю. Сейчас команда находится в непростом положении в квалификации ЧМ-2026 и рискует не попасть на турнир. По регламенту отборочного цикла шесть сборных Южной Америки получат прямые путевки в финальную стадию, а седьмая сыграет в стыковых матчах плей-офф. После шести туров бразильцы занимают лишь шестое место, опережая на два очка Парагвай и Чили. Если Доривал Жуниор не отыщет выход из кризиса, то Бразилия рискует потерпеть самую большую неудачу в своей истории.

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После ЧМ-2022, на котором Бразилии дошла до четвертьфинала, был отправлен в отставку ее прежний тренер Тите. Пока искали сменщика и вели переговоры с Анчелотти, в качестве исполняющего обязанности сборную на четыре с половиной месяца возглавил Рамон Менезес. Под его руководством команда провела три товарищеских матча. Но Менезес — тренер молодежной и олимпийской сборных Бразилии, поэтому к старту отборочного цикла ЧМ-2026 пригласили нового специалиста. Команду принял главный тренер «Флуминенсе» Фернандо Диниз, который выиграл с клубом Кубок Либертадорес в 2023-м.

В национальной команде у Диниза не пошло. Точнее, успешными для нового тренера стали только два первых матча квалификации ЧМ-2026 в сентябре. Диниз дебютировал с побед над аутсайдерами южноамериканской зоны — Боливией (5:1, дома) и Перу (1:0, в гостях). В октябре 2023-го бразильцы сенсационно потеряли очки в домашнем матче с Венесуэлой, сыграв вничью 1:1. А спустя пять дней впервые проиграли в отборочном цикле — в гостях Уругваю счетом 0:2.

Сборную продолжили критиковать на родине, как было и после ЧМ-2022. О проблемах национальной команды высказывался даже президент Бразилии Лула да Силва.

«Бразильский футбол не справляется, — признал глава страны. — У нас больше не лучший футбол в мире. Сегодня мы стали страной-экспортером молодых футболистов, которые приобретают опыт за границей. Я сожалею, что наша сборная не готова к участию в крупных турнирах».

В ноябре команда потерпела еще два поражения, которые стали приговором для карьеры Диниза в национальной команде. Сначала бразильцы были биты на выезде Колумбией (1:2), несмотря на то, что к 75-й минуте выигрывали со счетом 1:0, а затем уступили дома своему самому принципиальному сопернику — Аргентине (0:1). Единственный гол на 63-й минуте забил центральный защитник Николас Отаменди. Бразилия впервые в истории проиграла домашний матч квалификации ЧМ. Ранее в 64 играх отборочных циклов на своем поле была 51 победа и 13 ничьих. Уникальная серия прервалась, а некоторые болельщики на «Маракане», рассерженные игрой сборной, стали по ходу матча приветствовать соперника и кричать «оле», когда аргентинцы владели мячом.

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Матч сборных Бразилии и Аргентины получил скандальный оттенок и из-за стычки на трибунах. Встреча была отложена в связи с фанатскими беспорядками, начавшимися перед игрой, когда исполнялись гимны стран. В одном из секторов стадиона, где организаторы матча не разделили бразильских и аргентинских болельщиков, завязался конфликт. На трибуны поднялась полиция, после чего аргентинцы вступили в драку с представителями правопорядка. Полицейские применили дубинки, в них полетели выломанные кресла и другие предметы. Игроки сборной Аргентины попытались вмешаться и остановить стычку, а затем Лионель Месси увел команду с поля. Проведение матча было под вопросом, но его все-таки начали через полчаса. Сообщалось, что по итогам конфликта задержали восьмерых человек.

Популярный в Бразилии спортивный комментатор и ведущий Гальвао Буэно эмоционально и жестко отреагировал в соцсетях на выступление главной команды страны.

«Я слежу за сборной Бразилии уже 50 лет! 13 чемпионатов мира, более 50 отборочных матчей подряд на чемпионатах мира! И я никогда не видел, чтобы такая плохая команда носила футболку пятикратного чемпиона мира! Я никогда не видел такой плохой команды, как эта!».

Авторитетный журналист раскритиковал тактику Диниза и неправильное использование тренером Винисиуса Жуниора из «Реала», а еще одной причиной неудач назвал отсутствие травмированного Неймара. Судя по всему, в федерации футбола Бразилии придерживались того же мнения, что и Буэно. В начале нового года Диниза отправили в отставку, а спасителем позвали Доривала Жуниора.