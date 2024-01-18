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19:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол Файзуллаева помог Узбекистану разгромить Индию в матче Кубка Азии

Сегодня, 18 января, состоялся матч 2-го тура группового этапа Кубка Азии, в котором встречались сборные Индии и Узбекистана.

Узбекистан
Индия
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Источник: ПФК ЦСКА

Стартовый свисток встречи прозвучал в 17:30 мск. Номинальные гости одержали разгромную победу со счётом 3:0.

На четвёртой минуте встречи полузащитник московского ЦСКА Аббоссбек Файзуллаев вывел сборную Узбекистана вперёд. Автором голевой передачи стал Отабек Шукуров. На 18-й минуте форвард Игорь Сергеев забил второй мяч узбекской национальной команды. На 45+4-й минуте защитник Шерзод Насруллаев сделал счёт 3:0.

После этой победы в активе Узбекистана стало четыре очка. Команда занимает второе место в группе В. Индия располагается на последнем месте с нулём очков. Также в этой группе выступает Австралия (6 очков) и Сирия (1 очко).

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