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10:22 (мск), источник: ТАСС

Тренера сборной Танзании отстранили от Кубка африканских наций за оскорбление соперника

ТАСС, 20 января. Дисциплинарный комитет Африканской конфедерации футбола (CAF) дисквалифицировал главного тренера сборной Танзании бельгийца Аделя Амруша на восемь матчей за оскорбительные высказывания в адрес команды Марокко. Об этом сообщает портал Supersport.

Танзания
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Источник: AFP 2023

Инцидент произошел после матча первого тура группового этапа Кубка африканских наций между сборными Танзании и Марокко (0:3). В интервью Алжирскому телевидению после матча Амруш заявил, что марокканцы имеют особую власть в африканском футболе и влияют на назначение судей. Также тренер вспомнил, как CAF отказалась переносить время начала домашнего матча команды Танзании против сборной Марокко в ноябре 2023 года с вечера на день.

Федерация футбола Марокко направила жалобу в CAF, после чего Амруш был дисквалифицирован. Исполняющим обязанности главного тренера сборной Танзании назначен Хемед Морокко.

После первого тура танзанийцы занимают последнее место в группе F, не набрав очков. Лидируют марокканцы (3 очка), следом за ними идут команды Замбии и ДР Конго (по 1). Следующий матч сборная Танзании проведет 21 января против команды Замбии.

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