Тренера сборной Танзании отстранили от Кубка африканских наций за оскорбление соперника

Инцидент произошел после матча первого тура группового этапа Кубка африканских наций между сборными Танзании и Марокко (0:3). В интервью Алжирскому телевидению после матча Амруш заявил, что марокканцы имеют особую власть в африканском футболе и влияют на назначение судей. Также тренер вспомнил, как CAF отказалась переносить время начала домашнего матча команды Танзании против сборной Марокко в ноябре 2023 года с вечера на день.
Федерация футбола Марокко направила жалобу в CAF, после чего Амруш был дисквалифицирован. Исполняющим обязанности главного тренера сборной Танзании назначен Хемед Морокко.
После первого тура танзанийцы занимают последнее место в группе F, не набрав очков. Лидируют марокканцы (3 очка), следом за ними идут команды Замбии и ДР Конго (по 1). Следующий матч сборная Танзании проведет 21 января против команды Замбии.