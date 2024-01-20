Стало известно будущее Месси в сборной Аргентины
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони сделал заявление о будущем нападающего и капитана национальной команды Лионеля Месси, сообщают Vesti.kz.
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони сделал заявление о будущем нападающего и капитана национальной команды Лионеля Месси, сообщают Vesti.kz.
«Месси будет играть столько, сколько захочет. Я думаю, что он продолжит играть, особенно потому, что он счастлив на футбольном поле. Ему стоит продолжать, пока он чувствует себя так, потому что после этого будет сложно, для него особенно. Всем будет непросто, когда мы больше не увидим его на поле», — приводит слова Скалони Sky Sport Italia.
Месси перешел в американский «Интер Майами» летом прошлого года как свободный агент после завершения своего контракта с ПСЖ. В предыдущем сезоне 36-летний футболист сыграл в 14 матчах в различных турнирах, забив 11 голов и отдав пять результативных передач.