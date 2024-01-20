Стало известно будущее Месси в сборной Аргентины

«Месси будет играть столько, сколько захочет. Я думаю, что он продолжит играть, особенно потому, что он счастлив на футбольном поле. Ему стоит продолжать, пока он чувствует себя так, потому что после этого будет сложно, для него особенно. Всем будет непросто, когда мы больше не увидим его на поле», — приводит слова Скалони Sky Sport Italia.