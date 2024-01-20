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16:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Месси и Ди Мария хотят сыграть за Аргентину на Олимпиаде в Париже

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Чемпионы мира по футболу в составе сборной Аргентины Лионель Месси и Анхель Ди Мария хотят выступить на летних Олимпийских играх в Париже, сообщает Direct Sports.

Аргентина
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Источник: Reuters

В олимпийском футбольном турнире принимают участие команды, составленные из игроков до 23 лет. Однако регламент допускает присутствие в сборных трех футболистов старше этой возрастной группы.

По данным источника, если молодежная сборная Аргентины квалифицируется на Олимпиаду, 36-летний Месси и 35-летний Ди Мария будут участвовать в тренировках с этой командой перед Играми-2024 и смогут выступить на самом турнире.

Ранее Месси и Ди Мария принимали участие в Олимпийских играх 2008 года в китайском Пекине, где стали чемпионами в составе национальной команды.

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