Месси и Ди Мария хотят сыграть за Аргентину на Олимпиаде в Париже

В олимпийском футбольном турнире принимают участие команды, составленные из игроков до 23 лет. Однако регламент допускает присутствие в сборных трех футболистов старше этой возрастной группы.

По данным источника, если молодежная сборная Аргентины квалифицируется на Олимпиаду, 36-летний Месси и 35-летний Ди Мария будут участвовать в тренировках с этой командой перед Играми-2024 и смогут выступить на самом турнире.