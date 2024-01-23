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00:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Шесть человек погибли во время празднования победы в матче Кубка Африки

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Шесть человек погибли в Гвинее во время празднования победы национальной команды над сборной Гамбии в матче группового этапа Кубка африканских наций, сообщает Би-би-си со ссылкой на Гвинейскую федерацию футбола.

Гвинея
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Встреча группы С состоялась в пятницу и завершилась со счетом 1:0 в пользу сборной Гвинеи. Жители столицы Конакри отметили этот результат на улицах города на мотоциклах и автомобилях.

«Важно, чтобы наши болельщики и общественность праздновали очень размеренно. Они должны быть очень осторожны, чтобы не подвергать себя опасности, ведь цель футбола — приносить радость и не оставлять семьи в беде. Мы не хотим, чтобы смерть была траурной, поэтому мы призываем всех праздновать, но при этом заботиться о себе. Гвинея — это страна, где люди очень страстно любят футбол», — сказал глава пресс-службы Гвинейской федерации футбола Амаду Макаджи.

Сборная Гвинеи, набравшая 4 очка, занимает второе место в группе C. В матче заключительного тура группового этапа команда сыграет с сенегальцами 23 января.

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