Шесть человек погибли во время празднования победы в матче Кубка Африки

«Важно, чтобы наши болельщики и общественность праздновали очень размеренно. Они должны быть очень осторожны, чтобы не подвергать себя опасности, ведь цель футбола — приносить радость и не оставлять семьи в беде. Мы не хотим, чтобы смерть была траурной, поэтому мы призываем всех праздновать, но при этом заботиться о себе. Гвинея — это страна, где люди очень страстно любят футбол», — сказал глава пресс-службы Гвинейской федерации футбола Амаду Макаджи.