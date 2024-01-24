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08:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Алжир сенсационно проиграл Мавритании и вылетел из Кубка Африки

Завершился заключительный матч группы D Кубка африканских наций, в котором встречались сборные Мавритании и Алжира.

Алжир
Мавритания
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Источник: Reuters

Команды играли на стадионе «Стад Де ла Паи» в Буаке (Кот-д’Ивуар). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с сомалийцем Картаном Коштей. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. Мавритания одержала сенсационную победу со счётом 1:0 и выбила Алжир из турнира.

Победу мавританцам принёс точный удар Яли Деллахи. Защитник отличился на 37-й минуте. Во втором тайме командам не удалось поразить ворота друг друга.

Наивысшим достижением Алжира на Кубке Африки является чемпионство. «Лисам пустыни» удавалось выиграть первенство континента в 2019 году. Мавритания, в свою очередь, ни разу не выходила из группы.

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