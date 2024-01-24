Алжир сенсационно проиграл Мавритании и вылетел из Кубка Африки
Завершился заключительный матч группы D Кубка африканских наций, в котором встречались сборные Мавритании и Алжира.
Алжир
Мавритания
Завершился заключительный матч группы D Кубка африканских наций, в котором встречались сборные Мавритании и Алжира.
Команды играли на стадионе «Стад Де ла Паи» в Буаке (Кот-д’Ивуар). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с сомалийцем Картаном Коштей. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. Мавритания одержала сенсационную победу со счётом 1:0 и выбила Алжир из турнира.
Победу мавританцам принёс точный удар Яли Деллахи. Защитник отличился на 37-й минуте. Во втором тайме командам не удалось поразить ворота друг друга.
Наивысшим достижением Алжира на Кубке Африки является чемпионство. «Лисам пустыни» удавалось выиграть первенство континента в 2019 году. Мавритания, в свою очередь, ни разу не выходила из группы.