Определились 12 участников плей-офф Кубка африканских наций

По его итогу определились шесть участников плей-офф турнира.

По итогам игрового дня участие в плей-офф турнира гарантировали национальные команды Сенегала, Камеруна, Анголы, Мавритании, Гвинеи и Буркина-Фасо. Ранее в финальную часть турнира пробились сборные Экваториальной Гвинеи, Нигерии, Кабо-Верде, Марокко, Мали и Египта.

Завершили своё участие на Кубке африканских наций национальные команды Гвинеи-Бисау, Мозамбика, Ганы, Алжира и Гамбии.