Игрок ЦСКА вывел Узбекистан в плей-офф, Манчини тащит саудовцев. Главное на Кубке Азии

Совсем скоро на Кубке Азии завершится групповой этап. Только в трёх группах пока нет итоговой ясности по занятым местам, но общая ситуация уже понятна. Катар в лайт-режиме несётся к защите титула, но и соперников у него хватает — Иран, Япония, Южная Корея, Австралия и Саудовская Аравия точно не собираются возвращаться на родину без трофея. Поэтому самое интересное точно впереди. А пока промежуточные итоги.

Таджикистан впервые в истории в плей-офф. С одним игроком из России

Сборная не только впервые за время своего существования вышла в плей-офф. Это первое участие национальной команды в финальной части Кубка Азии в принципе. И сразу такое достижение. Не сказать что на пустом месте. После приглашения Петара Шегрта, который точно удивил игроков своим непосредственным подходом, всё действительно изменилось. Разумная свобода в решениях помогла увидеть важное: в Таджикистане есть талантливые игроки. А если снять с них воспитательное давление, всё будет ещё лучше.

Хотя путь в плей-офф получился драматичным. Сначала ничья с Китаем, хотя в том матче у таджикистанцев точно залетело меньше (0), чем они заслужили. Потом логичное поражение от Катара — по уровню футбольного интеллекта это пока разные миры. И наконец-то победа — над блëклым Ливаном. Причём на подлинном характере — до 80-й минуты проигрывали, но потом забили дважды. В концовке на поле появился Руслан Хайлоев — бывший полузащитник «Зенита», сейчас выступающий за «Тюмень». Для парня это был дебют на таком уровне.

Ещё полтора года назад этот Таджикистан скатал очень невзрачную ничью с Россией. Теперь наш соперник — в плей-офф Кубка Азии, а в первом раунде сыграет с проходимыми ОАЭ. На месте парни точно не стоят.

А как дела у Файзуллаева? Узбекистан в ⅛ финала, но пока не на пике

Уже в первом матче сложилось ощущение, что команда Сречко Катанеца не совсем готова к турниру. И это с Аббосом в составе — самым дорогим игроком сборной. С Сирией вообще было непонятно, кто ближе к победе: хотя фаворитами были, естественно, узбекистанцы. И даже хорошо, что во втором матче они не наткнулись на неустойчивую Австралию. Их ждала очень посредственная Индия, которой команда закатила три уже в первом тайме. Все голы сделал Файзуллаев, но только раз отличился сам. После этого стало понятно: Узбекистан — в плей-офф. В последнем туре тоже не удалось показать чего-то особенного с Австралией. Но ничья — не худшее, что могло случиться.

Зато команде повезло с соперником по ⅛ финала. Там их ждёт либо Таиланд, либо Оман. Точно не те оппоненты, с которыми могут возникнуть проблемы. И хорошая опция для тренера, чтобы настроить процессы функциональной подготовки и к четвертьфиналу выйти на пик. Пока до него далеко.

Если говорить об игроках РПЛ, то Файзуллаев, естественно, сыграл во всех матчах. А вот защитник «Рубина» Рустам Ашурматов пропустил победную встречу с Индией. Зато выходил в двух других. И на 90 минут.

Саудовская Аравия и Иран — в плей-офф, Кыргызстан вылетел, а Японии и Южной Корее непросто

Саудовская Аравия с Роберто Манчини во главе уверенно стала лидером группы и уже гарантировала себе место в плей-офф. Состав команды представлен в основном футболистами «Аль-Хиляля», но самое непривычное — это видеть статусного итальянца на скамейке запасных. И чётко осознавать, что даже со своим бэкграундом он иногда не понимает, что ему говорят и что вообще происходит. Но команда набирает очки. И смотрится уверенно на фоне менее именитых соперников. А значит — всё в порядке.

А вот первый соперник России после отстранения от международных соревнований — сборная Кыргызстана — бесславно покинул Кубок Азии. 0 очков после двух матчей. Четыре пропущенных и ни одного забитого — точно не такого ждали после жеребьёвки. Ведь группа выглядела, в общем-то, проходимой.

Интересно, что пока не всё так гладко у фаворитов турнира — Японии и Южной Кореи. Обе команды после двух туров застряли на вторых местах и не обеспечили себе место в плей-офф. Туда выходят команды с первого и второго места и лучшие четыре сборные с третьих мест. Понятно, что проблем, скорее всего, не будет, однако недавние участники ЧМ не так отчетливо запомнились, как некоторые другие.

Например, Иран уверенно выиграл свою группу — закинул семь мячей соперникам и пропустил всего два. На счету бывшего нападающего «Зенита» Сердара Азмуна один гол и куча нереализованных моментов. А у игрока «Ростова» Мохеби три выхода на замену. А ещё есть Ирак — он, кстати, в плей-офф досрочно. Хотя такого точно не предсказывали. А в итоге — победы над Японией и Индонезией. Вероятно, это не все сенсации и неожиданности Кубка Азии.