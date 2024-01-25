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09:27 (мск), источник: ТАСС

Стали известны все участники плей-офф Кубка Африки по футболу

Матчи ⅛ финала пройдут с 27-го по 30 января.

ДР Конго
Танзания
Марокко
Замбия
Ангола
Намибия
Нигерия
Камерун
Экваториальная Гвинея
Гвинея
Египет
Кабо-Верде
Мавритания
Сенегал
Кот-д`Ивуар
Мали
Буркина-Фасо
ЮАР
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Источник: Reuters

ТАСС, 25 января. Сборная ДР Конго сыграла вничью с командой Танзании со счетом 0:0 в матче третьего тура группового этапа Кубка африканских наций по футболу и вышла в плей-офф соревнований. Турнир проходит в Кот-д’Ивуаре.

Игрок московского «Спартака» конголезец Тео Бонгонда остался в запасе. В другом матче группы F сборная Марокко со счетом 1:0 обыграла команду Замбии. Марокканцы заняли первое место в группе (7 очков), далее расположились команды ДР Конго (3), Замбии (2) и Танзании (2).

В плей-офф Кубка африканских наций вышли по две лучшие команды из шести групп и четыре сборные, имеющие лучшие показатели среди всех, кто занял третье место.

В ⅛ финала встретятся сборные:

  • Анголы и Намибии
  • Нигерии и Камеруна
  • Экваториальной Гвинеи и Гвинеи
  • Египта и ДР Конго
  • Кабо-Верде и Мавритании
  • Сенегала и Кот-д’Ивуара
  • Мали и Буркина-Фасо
  • Марокко и ЮАР

Матчи первой стадии плей-офф пройдут с 27-го по 30 января.

Кубок африканских наций завершится 11 февраля. Изначально соревнования должны были провести в 2023 году, однако из-за погодных условий их перенесли на 2024-й. В последний раз турнир проходил в 2022 году, тогда победу одержала сборная Сенегала.

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