Стали известны все участники плей-офф Кубка Африки по футболу
Матчи ⅛ финала пройдут с 27-го по 30 января.
Матчи ⅛ финала пройдут с 27-го по 30 января.
ТАСС, 25 января. Сборная ДР Конго сыграла вничью с командой Танзании со счетом 0:0 в матче третьего тура группового этапа Кубка африканских наций по футболу и вышла в плей-офф соревнований. Турнир проходит в Кот-д’Ивуаре.
Игрок московского «Спартака» конголезец Тео Бонгонда остался в запасе. В другом матче группы F сборная Марокко со счетом 1:0 обыграла команду Замбии. Марокканцы заняли первое место в группе (7 очков), далее расположились команды ДР Конго (3), Замбии (2) и Танзании (2).
В плей-офф Кубка африканских наций вышли по две лучшие команды из шести групп и четыре сборные, имеющие лучшие показатели среди всех, кто занял третье место.
В ⅛ финала встретятся сборные:
Матчи первой стадии плей-офф пройдут с 27-го по 30 января.
Кубок африканских наций завершится 11 февраля. Изначально соревнования должны были провести в 2023 году, однако из-за погодных условий их перенесли на 2024-й. В последний раз турнир проходил в 2022 году, тогда победу одержала сборная Сенегала.