Стали известны все участники плей-офф Кубка Африки по футболу

ТАСС, 25 января. Сборная ДР Конго сыграла вничью с командой Танзании со счетом 0:0 в матче третьего тура группового этапа Кубка африканских наций по футболу и вышла в плей-офф соревнований. Турнир проходит в Кот-д’Ивуаре.

Игрок московского «Спартака» конголезец Тео Бонгонда остался в запасе. В другом матче группы F сборная Марокко со счетом 1:0 обыграла команду Замбии. Марокканцы заняли первое место в группе (7 очков), далее расположились команды ДР Конго (3), Замбии (2) и Танзании (2).

В плей-офф Кубка африканских наций вышли по две лучшие команды из шести групп и четыре сборные, имеющие лучшие показатели среди всех, кто занял третье место.

В ⅛ финала встретятся сборные:

Анголы и Намибии

Нигерии и Камеруна

Экваториальной Гвинеи и Гвинеи

Египта и ДР Конго

Кабо-Верде и Мавритании

Сенегала и Кот-д’Ивуара

Мали и Буркина-Фасо

Марокко и ЮАР

Матчи первой стадии плей-офф пройдут с 27-го по 30 января.