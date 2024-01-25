Кот-д’Ивуар хочет арендовать тренера женской сборной Франции

Ранее француз Жан-Луи Гассе был уволен с поста главного тренера сборной Кот-д’Ивуара после неудачного выступления на групповом этапе. Однако в последнем туре выяснилось, что команда вышла в плей-офф как одна из четырех лучших сборных, занявших третье место. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен бывший футболист ивуарийской сборной Эмерс Фаэ.

По данным источника, ивуарийцы хотят арендовать Ренара на краткосрочный период с согласия Федерации футбола Франции (FFF). Контракт специалиста с женской сборной Франции рассчитан до августа. Сделку хотят заключить до 29 января, когда у сборной Кот-д’Ивуара состоится матч ⅛ финала против сенегальцев.