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20:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кот-д’Ивуар хочет арендовать тренера женской сборной Франции

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Федерация футбола Кот-д’Ивуара намерена арендовать главного тренера женской сборной Франции Эрве Ренара для продолжения выступления национальной команды на домашнем Кубке африканских наций, сообщает L'Equipe.

Кот-д`Ивуар
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Источник: AP 2023

Ранее француз Жан-Луи Гассе был уволен с поста главного тренера сборной Кот-д’Ивуара после неудачного выступления на групповом этапе. Однако в последнем туре выяснилось, что команда вышла в плей-офф как одна из четырех лучших сборных, занявших третье место. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен бывший футболист ивуарийской сборной Эмерс Фаэ.

По данным источника, ивуарийцы хотят арендовать Ренара на краткосрочный период с согласия Федерации футбола Франции (FFF). Контракт специалиста с женской сборной Франции рассчитан до августа. Сделку хотят заключить до 29 января, когда у сборной Кот-д’Ивуара состоится матч ⅛ финала против сенегальцев.

Ранее Ренар побеждал на Кубке африканских наций со сборными Замбии (2012) и Кот-д’Ивуара (2015), а также тренировал команды Марокко (2016−2019) и Саудовской Аравии (2019−2023).

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