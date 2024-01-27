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20:20 (мск), источник: Lenta.Ru

Украина выступила против возвращения на футбольные турниры российских юношей

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко оценил возможное возвращение российских юношей на турниры. Его слова приводит Sky Sports.

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Источник: AFP 2023

Шевченко выступил против решения, которое рассматривает Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Нам нужно больше давления на Россию. Я категорически против разрешения российским спортсменам соревноваться на международном уровне», — подчеркнул глава УАФ.

24 января президент УЕФА Александр Чеферин заявил о желании снять отстранение с юношеских сборных России. «Не надо наказывать детей за то, в чем они не виноваты», — отметил он.

В сентябре прошлого года исполком УЕФА предложил допустить российских юношей на турниры в нейтральном статусе. После этого некоторые страны, включая Украину и Англию, объявили о намерении бойкотировать матчи с командами России. В итоге решение о допуске не было принято.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах.

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