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22:10 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная Анголы разгромила Намибию и прошла в ¼ финала Кубка африканских наций

Сегодня, 27 января, состоялась встреча ⅛ финала Кубка африканских наций — 2024.

Ангола
Намибия
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Источник: AP 2023

В этом матче сборная Анголы встречалась с национальной командой Намибии. Игра проходила на стадионе «Стад де ла Пе» в Буаке (Кот-д’Ивуар). Стартовый свисток главного судьи прозвучал в 20:00 по московскому времени. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу ангольцев.

На 17-й минуте вратарь Неблу получил прямую красную карточку и оставил команду в меньшинстве, несмотря на это, на 38-й минуте нападающий сборной Анголы Жасинту Дала после передачи Фреди открыл счёт.

При этом уже на 40-й минуте Лубени Хауконго из сборной Намибии получил вторую жёлтую карточку и вернул равновесие в составах. И после этого на 42-й минуте Дала оформил дубль, упрочив преимущество. На 66-й минуте Мабулулу после паса Далы поставил точку в этом матче.

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