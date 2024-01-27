Сборная Анголы разгромила Намибию и прошла в ¼ финала Кубка африканских наций

В этом матче сборная Анголы встречалась с национальной командой Намибии. Игра проходила на стадионе «Стад де ла Пе» в Буаке (Кот-д’Ивуар). Стартовый свисток главного судьи прозвучал в 20:00 по московскому времени. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу ангольцев.

На 17-й минуте вратарь Неблу получил прямую красную карточку и оставил команду в меньшинстве, несмотря на это, на 38-й минуте нападающий сборной Анголы Жасинту Дала после передачи Фреди открыл счёт.