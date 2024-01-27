Сборная Египта принесла в жертву корову ради победы в Кубке африканских наций

По информации источника, в EFA заявили, что мясо принесённой в жертву коровы раздали нуждающимся людям в Каире. Отметим, что в 2008 году футболисты сборной Египта также принесли в жертву телёнка во время Кубка африканских наций, который проходил в Гане. По итогу национальная команда Египта выиграла тот турнир.

Напомним, сборная Египта на групповой стадии три раза сыграла вничью и вышла в плей-офф КАН со второго места. В ⅛ финала африканского турнира Египет сыграет со сборной ДР Конго (28 января). При этом Египет во время КАН потерял своего лидера — Мохамеда Салаха, который получил травму спины.